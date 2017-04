Rossi busca nuevo equipo

Giuseppe Rossi no seguirá en el Celta la próxima temporada. El italiano firmó por un año más otro opcional con el club vigués, pero asume que no continuará en Vigo. Así lo deja entrever su agente, Andrea Pastorello, que mañana se reunirá con él para estudiar qué opciones tienen de cara a la próxima temporada. Regresar a la Serie A es una de las posibilidades. No en vano, la Lazio, el Genoa y el Bologna están interesados en él, según apuntan desde Italia.

"Voy a reunirme con él en dos días, con motivo del Celta-Las Palmas, y y juntos veremos cuál es la situación. Lo veo con muchas ganas de demostrar lo que vale. Pepito (Rossi) ha encontrado continuidad desde el punto de vista físico y las lesiones están ya completamente superadas. Ahora Rossi quiere una oportunidad en un equipo ambicioso que lo pueda valorar desde el punto de vista técnico", aseguró en las últimas horas el agente del jugador, Andrea Pastorello. "¿Si puede regresar a la Serie A? Claro que sí", añade el representante del delantero.

Rossi se incorporó el verano pasado al Celta llamado a ser un futbolista importante en el esquema de Eduardo Berizzo. Sin embargo, el internacional transalpino no ha sabido aprovechar las oportunidades que ha tenido y su rendimiento ha estado muy lejos del que mostró cuando era futbolista del Villarreal. En lo que va de curso, ha disputado 26 partidos (12 como titular) y ha marcado tres goles. En estos momentos, es el cuarto delantero en el orden de preferencias de Berizzo, por detrás de Iago Aspas, Guidetti y Beauvue.

Pastorello, agente de Rossi, aseguró días atrás que no entiende el motivo por el que su representado no está jugando más. "Físicamente está muy bien y quizás no está jugando lo que esperábamos, pero cuando ha salido al campo lo ha hecho siempre bien. No entendemos el porqué de las elecciones, pero las respetamos", indica el agente italiano, que asegura que Rossi no volverá a la Fiorentina pero quiere continuar en Europa. La razón es que el italiano tiene la esperanza de volver a su selección para disputar el Mundial de Rusia 2018.

"Hemos rechazado algunas ofertas porque quiere permanecer en Europa. Volvería encantado a Italia si se da la posibilidad. Estamos buscando la mejor solución. Técnicamente está cedido en el Celta, pero termina contrato con la Fiorentina y ya no estamos en contacto con el club, por lo que no regresará a Florencia", afirmó el representante del futbolista.

Mientras, el club vigués guarda silencio, tal como en él es habitual. El director deportivo, Felipe Miñambres, fue cuestionado en su última comparecencia sobre el futuro de Rossi y aseguró que no era "el momento" para hablar de ello, aunque sí lo hizo cuando fue cuestionado por otros jugadores como Radoja, Wass, Jonny o Planas. La realidad, y Rossi lo sabe, es que el italiano no seguirá en Vigo.n