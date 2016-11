Rossi aún busca su sitio

Giuseppe Rossi es un fijo en las convocatorias del Celta desde su llegada al equipo. Pero, once jornadas después –nueve en su caso, pues en las dos primeras todavía no se había incorporado al equipo–, todavía no ha conseguido ser titular en Liga. Y es un dato más que reseñable, teniendo en cuenta que Eduardo Berizzo, técnico celeste, ha dado hasta la fecha más relevancia a la competición doméstica que a la Liga Europa. Con la sanción de Iago Aspas, hoy podría ser ese día, aunque entra en clara competencia con un John Guidetti que, por el momento, se ha mostrado más en forma.

El futbolista italo-estadounidense ha entrado en todas las convocatorias posibles (13) y sólo se ha quedado sin jugar ni un solo minuto en tres choques. La cuestión es que dos de ellos fueron los dos últimos ligueros ante Las Palmas y Valencia y a Rossi no se le ve sobre el césped en Liga desde el pasado 23 de octubre, cuando salió desde el banquillo en el derbi ante el Deportivo en el minuto 88. Eso sí, en Liga Europa fue titular en tres de los cuatro encuentros.

Pese a todo, Berizzo se deshace en halagos hacia su delantero cada vez que tiene oportunidad. Y ayer aclaró, por un lado, que no aprecia en él ninguna limitación física para aguantar la intensidad de su equipo durante 90 minutos y, por otro, que trató de probarle como mediapunta pero que, por el momento, sólo lo ve de delantero. Tal circunstancia, obviamente, limita sus posibilidades.

Berizzo explicó que "Pepe tiene unas características de atacante asociativo, de pelota al pie, y nuestro equipo a veces le exige otras, de correr al espacio. Tenemos la suerte de tener tres centro atacantes diversos: John es un jugador de ruptura, Iago es un jugador que combina las dos cosas y Pepe es un jugador de pelota al pie. Pero eso no le quita peligrosidad o posibilidades de adaptarse a nosotros. Es un profesional tremendo. Yo estoy muy contento con su llegada".

El argentino si reconoció que su visión del veterano ariete ha cambiado desde su llegada, desde un punto de vista táctico: "En un principio, había imaginado que jugase por detrás de un centro atacante, pero él lleva el peligro al borde del área con una gran calidad y cuando él se encuentra con la pelota cerca del área rival algo sucede. Eso es una cosa que mañana podríamos aprovechar muy bien".n