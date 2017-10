La Rosaleda mostró sus espinas con enfado

nnnJaime Latre, árbitro del encuentro, pagó los platos rotos de sus compañeros que pitaron los anteriores partidos del Málaga. Él y el Celta, pues ese ánimo reivindicativo dio al encuentro un aire épico desde el primer minuto e incluso antes, llevando La Rosaleda al conjunto malacitano a un esfuerzo descomunal.

Dos horas antes, la afición malagueña recibió a los suyos en el estadio. Y justo antes de comenzar, ejemplificó con cartulinas negras su enfado con el colectivo arbitral. Un cabreo que se notó en todas y cada una de las faltas señaladas en el partido, en todas y cada una de las no señaladas, en todas y cada una de las tarjetas mostradas y en todas y cada una de las no enseñadas. Ese nivel de paroxismo, esa intensidad ambiental, contagió al equipo local pero no al celeste. Así, La Rosaleda fue ayer determinante en el resultado.n