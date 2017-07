O Rosal y Cangas repiten victoria

El II Trofeo Concello de Redondela reunió ayer a cerca de 200 corredores ayer en el centro de la villa de los viaductos. Las victorias en las diferentes categorías de la prueba organizada por el Club Ciclista Redondela estuvieron muy repartidas, con especial protagonismo para las entidades de O Rosal –que sumó tres triunfos– y de Cangas, que ganó en dos pruebas.

El trofeo se celebró para principiantes, promesas, alevines, infantiles y cadetes en categoría masculina y femenina y, además, también hubo lugar para júniors, sub-23 y élites en las carreras para féminas. Precisamente, O Rosal se hizo con la victoria en categoría júnior femenina, por medio de María Correa. María Jesús Barros (Spol) fue la mejor élite y Paula Sanmartín (Bioracer-Elmet) ganó en sub-23.

La mejor cadete fue Paula Faraldo (Autronic-Club Ciclista Vigués), que se impuso por delante de Ana Belén Domínguez (C. C. Marín) y la local Uxía Rey (E. C. Redondela). En cadetes masculinos, el triunfo se lo llevó Mario Fernández, otro corredor del Club Ciclista O Rosal. Óscar Fernández (Avanza) y Raúl Rodríguez (E. C. Redondela) completaron el podio.

En infantiles, las victorias fueron para Miguel Rodríguez (Ponteareas) y Carla Montoiro (Negreira). La Escuela de Ciclismo de Redondela volvió a subirse al podio en esta categoría por medio de Claudia García, segunda. También lo hizo en alevines, donde Lucas Aguiar fue segundo por detrás de Tomás Pombo (Cambre). María García (Corbelo) fue la mejor alevín femenina, con Lucía Torres (C. C. Teis) en segundo lugar.

El tercer triunfo para O Rosal llegó en categoría principiante, donde Pablo Rodríguez superó a Iván Vázquez (Cidade de Lugo) y a Pablo Dasilva (Cangas). Gema Dacosta, también del Cangas, venció en la prueba femenina por delante de Aloa Blanco (Padronés) y Diana Boronat (Barbanza).

Por último, en la prueba para promesas, Brais Chapela firmó el segundo triunfo para el Cangas y Antía Torres logró el único de la jornada para el Club Ciclista Teis, con Saray Torrado (Barbanza) en segunda posición y Leire Mariño (C. C. Ponteareas) tercera justo por delante de su compañera de club Ainoa Posada.n