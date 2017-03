Roncaglia: "Sentimos ambición, no presión"

El polivalente defensa del Celta Facundo Roncaglia destacó ayer la "ambición" con la que el equipo vigués afronta esta nueva eliminatoria de la Liga Europa y destacó que el objetivo del conjunto celeste no es otro que pelear por ganar la segunda competición continental. Del mismo modo, el internacional con la albiceleste deseó que la afición se ilusione cada vez más conforme avanza la competición y que Balaídos presente una buena imagen ante el Krasnodar.

Cuestionado por la presión que puede sentir el Celta en esta nueva eliminatoria, Roncaglia destacó la motivación que reina en el vestuario. "La presión no la sentimos. La palabra es ambición. Uno como jugador siempre quiere llegar a la final y ganarla. A medida que van pasando las fases uno se va haciendo ilusión y empieza a pensar por qué nosotros no podemos llegar a la final. Este grupo es muy ambicioso y cree que puede hacer cosas importantes en esta competición", destacó el defensa argentino sobre el sentir de la plantilla celeste, que ya estuvo a punto de colarse en la final de la Copa del Rey, competición de la que quedó apeado en semifinales por segundo año consecutivo.

El zaguero celeste remarcó, no obstante, la igualdad que espera en el duelo ante el Krasnodar. "Va a ser una serie muy igualada, pero queremos ver hasta donde somos capaces de llegar desplegando nuestro fútbol y esperamos que la gente también se vaya ilusionando", reiteró el central argentino en referencia a la afición celeste, que hoy tampoco llenará Balaídos. De hecho, ayer había todavía unas 1.700 entradas a la venta para el choque ante el conjunto ruso.

El Krasnodar visita al Celta con ausencias sensibles como las de Kaboré, Kaleshin y su gran referente ofensivo: Fedor Smolov. Sin embargo, Roncaglia restó importancia a la baja del máximo goleador del conjunto ruso, lesionado el pasado fin de semana ante el Spartak. "Tienen reemplazos de calidad para no acusarla", afirmó el defensa argentino.n