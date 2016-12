Roncaglia: "No pensamos en otro resultado que no sea ganar"

"Los primeros treinta minutos empezamos muy bien pero luego bajamos la intensidad y el Betis empezó a tener un poco más la pelota y lastimarnos. Por cómo se dio el partido creo que el punto es bueno", ha señalado el defensa de nacionalidad argentina en una conferencia de prensa.

Roncaglia, autor del tercer tanto de su equipo ayer en Sevilla, ha manifestado que su equipo saldrá a ganar en Atenas y luego, dependiendo del resultado Standard-Ajax, ya verán si les vale el empate o si tienen que golear al Panathinaikos para alcanzar los dieciseisavos de final de la competición continental.

"Nosotros vamos a depender de un sólo resultado, que es la victoria. Luego veremos si necesitamos ganar por un gol o más. El Standard tampoco lo va a tener fácil, así que con el empate también nos puede llegar. Pero no pensamos en otro resultado que no sea ganar. Confiemos en que el Ajax haga un buen partido y nosotros ganemos", ha subrayado.

Ha desvelado que esta mañana la plantilla ha analizado con Eduardo "Toto" Berizzo los "errores" cometidos en el partido contra el Betis "para que no vuelvan a suceder en el futuro", y ha achacado los tres goles recibidos a un mal planteamiento táctico.

"A veces proponemos un ida y vuelta que no nos conviene por nuestra forma de jugar, tenemos mucha gente de buen pie a la que gusta atacar, tener la pelota y no correr detrás de ella", ha explicado Roncaglia, quien ha reconocido que alternar los puestos de central y lateral "no es lo mejor" pero "es lo que toca" por suspensiones, lesiones o decisiones técnicas.