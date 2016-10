Roncaglia se incorpora a los entrenamientos del Celta

nnn Facundo Roncaglia se convirtió ayer en el último internacional en reincorporarse a los entrenamientos del Celta. El argentino regresó a Vigo tras acudir a la llamada de la 'albiceleste' para los partidos ante Perú y Paraguay –en los que no disputó ningún minuto– y se puso a las órdenes de Eduardo Berizzo con vistas al partido de mañana contra el Villarreal (20:45).

Roncaglia ha sido el último de los nueve internacionales del Celta convocados en este segundo parón de la temporada por sus respectivas selecciones en regresar al trabajo en las instalaciones de A Madroa. Dos de ellos volvieron lesionados y no podrán estar a disposición del 'Toto' para el choque de El Madrigal. Pablo Hernández sufre una lesión muscular menos grave de lo previsto en un inicio y la semana que viene podría incorporarse al grupo. Lo mismo sucede con John Guidetti, con un esguince de tobillo leve pero que le impedirá viajar a Villarreal.

Las ausencias del 'Tucu' Hernández y Guidetti se suman a la ya sabida de Claudio Beauvue, que se recupera de la grave lesión en el tendón de Aquiles que sufrió a finales del curso pasado. Por el contrario, Berizzo recupera para la visita al 'submarino amarillo' a dos futbolistas con los que no pudo contar en los siete últimos encuentros oficiales, Fabián Orellana y Carles Planas, ambos ya recuperados de una lesión muscular.

El Celta realizará esta mañana su última sesión antes del choque contra el Villarreal. El entrenamiento será a las 10:30 horas en A Madroa a puerta cerrada.n