Romero: "En la última jugada me vi muerto"

Sergio Romero, portero del Manchester United, respiró tranquilo al término del partido, sobre todo tras vivir en primera fila la jugada que pudo dar la clasificación al Celta en el último suspiro. "Yo pensaba que el primer atacante que llegó a posición de tiro iba a rematar, entonces cuando vi que daba el pase atrás pensé 'estoy muerto, hay otro delantero atrás y no lo vi', y cuando me giré vi que la pelota le quedó atrás al nueve y me volvió el alma al cuerpo. La verdad es que siempre hay que tener un poco de suerte en el fútbol. Creo que hicimos un gran partido y tuvimos esa pizca de suerte", explicó el guardameta argentino, que aseguró que sabía que el Celta haría sufrir al United en Old Trafford: "Sabíamos que el Celta es un equipo muy fuerte, que juega muy bien al fútbol. He tenido la oportunidad de verlos porque tengo dos amigos en ese vestuario que en su momento, cuando hablamos, me habían contado que ellos jugaban muchísimo mejor fuera de casa que en su campo en la Europa League, entonces esperábamos un partido duro, como lo fue".

Romero insistió en que "el Celta tiene un gran equipo, un gran entrenador y creo que hicieron un partido brillante hoy aquí en Old Trafford. Pero gracias a Dios nosotros alcanzamos nuestro objetivo, que era llegar a la final". n