El rol de Aspas puede influir en el futuro de Guidetti

El Celta ha aligerado ya su plantel con las salidas de Planas, Rossi, Bongonda, Madinda, Álvaro Lemos y Borja Iglesias, pero necesita dar cinco o seis bajas más para poner en manos de Juan Carlos Unzué una plantilla de 20 o 21 jugadores, como pretende el club. En las próximas horas se cerrará la cesión de Dejan Drazic y a lo largo del verano pueden salir hombres importantes como Marcelo Díaz –a quien pretende el Betis– o John Guidetti, cuyo futuro dependerá en parte del rol que vaya a tener Iago Aspas en el esquema de Unzué.

El delantero moañés jugó buena parte de la temporada pasada como extremo derecho, con Guidetti en la punta del ataque. Si el técnico navarro aboga por el mismo planteamiento que Berizzo, Guidetti y Maxi Gómez se jugarán la plaza de delantero centro. Sin embargo, si Aspas ejerce de nueve, el Celta se planteará buscar una salida para el sueco, aunque la intención de Guidetti es continuar en Vigo.

Por otro lado, en el futuro del internacional sueco también puede influir el rendimiento del recién llegado Maxi Gómez. En el club son conscientes de que el uruguayo puede necesitar un periodo de adaptación. Si todavía no está en disposición de rendir al nivel que se espera de él esta temporada, Guidetti estará más cerca de seguir que de dejar el Celta este verano.

Por otro lado, también puede dejar Vigo Marcelo Díaz, aunque el director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, aseguró ayer que ningún equipo se había interesado por su situación hasta el momento. "Hasta hoy no nos ha llegado ninguna propuesta por Marcelo y tampoco interés de ningún club", indicó Miñambres. Mientras, Cope Sevilla aseguraba que el Betis está interesado en el céltico. Si se concreta su adiós, el Celta no tiene previsto fichar a un sustituto más allá del interior que ya tienen previsto incorporar.

Mucho más cerca está la salida de Dejan Drazic, que volverá a ser cedido tras pasar el curso pasado en el Valladolid. "Estamos esperando a que en estos días se concrete, a recibir la oferta de un equipo que ha quedado en mandarla", explicó Miñambres. Álex López, por el contrario, no quiere salir cedido y el lunes empezará la pretemporada con el equipo. "Tiene contrato, no quiere salir cedido. Se incorporará y después el entrenador decidirá", explicó Miñambres.

En cuanto a David Costas, que también estuvo cedido en la segunda parte de la pasada campaña, Unzué quiere valorar su estado. "El míster lo tuvo cuando estuvo con Luis Enrique, debutó con ellos y quiere ver cómo ha sido su evolución. Le gustan sus cualidades, su potencial, y quiere evaluarlo en directo", indicó el director deportivo.

Unzué también quería evaluar a Borja Iglesias, pero el santiagués prefirió cerrar su salida antes de empezar la pretemporada. El Zaragoza es su destino. "Prefería tener continuidad en otro equipo en Segunda y le hemos dado todo tipo de facilidades. La única condición que hemos puesto ha sido una penalización si no juega un número determinado de partidos", indicó ayer Felipe Miñambres, que prevé ofertas por los jugadores más importantes del equipo, aunque dice que aún no ha llegado ninguna.n