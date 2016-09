Una rivalidad creciente

El Rápido de Bouzas y el Choco viven esta tarde un enfrentamiento de rivalidad en la Ría de Vigo y que ha ganado intensidad y calidad en los últimos años en los que ambos equipos comparten categoría en Tercera División.

Como equipos cercanos y de un nivel parecido, este verano el Choco incorporó a varios futbolistas que pertenecieron el pasado curso a la formación boucense. De hecho, Gabi Misa, Marcos Pérez 'Marquitos' y Oki cambiaron de equipo este verano y pasaron de jugar en Bouzas a hacerlo en Redondela. Por lo tanto, hoy será la primera vez que se midan a su ex equipo en la competición liguera.

En lo referente a lo puramente deportivo, es el Rápido el que llega en mejor momento al partido porque suma un punto más en la clasificación y, además, tiene un capítulo de bajas notablemente inferior a su rival. Youssef, Nando y Martín no entraron en la convocatoria de Patxi Salinas. En todo caso, futbolistas secundarios en la plantilla viguesa y con escasos minutos en el inicio liguero.

Un papel más complicado tiene Marcos Montes, que suma cinco bajas por lesión. Entre ellas la del delantero titular Silva y la de su suplente Óscar Pérez. Ricar, de 18 años, es la alternativa natural y podría debutar esta tarde. Además, el entrenador también tiene las bajas de Richi, Suso y el guardameta Adrián.

Además, el Choco no se mostró fino en el inicio de temporada y acumula dos derrotas y una única victoria ante el Ordes. De hecho, la formación de Redondela está en la zona baja de la tabla clasificatoria.

Por su parte, el Rápido de Bouzas acumula un punto más que su rival de esta tarde tras un empate, una victoria y una derrota. Además, los resultados llegaron con mejores sensaciones que el equipo de Redondela. No obstante, estos aspectos no saltarán al campo hoy en el Baltasar Pujales.n