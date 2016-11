El Rías Baixas entra y el Guerciotti queda fuera

La Asociación Española de Organizadores de Pruebas Ciclistas Elite y Sub 23 (AEOPCES) incluyó el pasado sábado al Club Ciclista Rías Baixas y al Superfroiz entre las 26 formaciones que disputarán todas las carreras de la Copa de España 2017. Sin embargo, dejó fuera al Team Guerciotti redondelano, que también había solicitado su inclusión pero que podría participar en alguna de las nueve pruebas, ya que habrá dos invitaciones por cada una y se dará prioridad a los solicitantes que no han sido seleccionados en la reunión del pasado sábado.

Esta competición será el próximo año uno de los grandes objetivos del Rías Baixas. Hasta el momento, la Copa de España se le ha resistido a los corredores miñoranos, que tienen una espina clavada con estas clásicas. La pasada campaña, en su estreno como equipo oficial, finalizó en la 19ª posición de la clasificación por escuadras, muy lejos de los puestos que ocupó durante el resto de la temporada. A pesar de que el resultado no fue el esperado, la directiva de la AEOPCES, con su presidente Manuel Moreno al frente, ha reafirmado su confianza en el proyecto.

La primera jornada será el Circuito Guadiana en Extremadura, el 26 de febrero, y la última el Gran Premio Macario en Madrid, el 14 de mayo.n