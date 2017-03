La reválida de Miñambres

Felipe Miñambres reconoció esta semana que una de las peticiones realizadas por Eduardo Berizzo en las reuniones mantenidas para hablar sobre su posible renovación fue mejorar la plantilla de cara a la próxima temporada. "Pero no es algo que quiera sólo él, sino también el club", explicó el director deportivo del Celta. Que el técnico quiera mejorar su equipo entra dentro de lo normal, pero Iago Aspas, el futbolista de referencia del equipo en la actualidad, también ha enviado un mensaje en este sentido. "Ahora que hay estabilidad económica hay que hacer un esfuerzo para aspirar a algo más que a ser duodécimos", dijo el moañés. El objetivo es que el club que encabeza Carlos Mouriño apueste decididamente por mejorar una plantilla, algo que no logró con los fichajes del verano pasado, el primero de Miñambres como director deportivo celeste tras la marcha de Miguel Torrecilla al Betis. De las cinco incorporaciones realizadas por el Celta en el último mercado estival, sólo Facundo Roncaglia está entre los once futbolistas más utilizados por Berizzo hasta la fecha. Los otros diez componentes del 'once tipo' de esta campaña ya pertenecían al conjunto celeste el curso pasado.

Roncaglia se ha ganado el derecho a ser considerado el fichaje de la temporada. El argentino es el quinto jugador más utilizado por Berizzo –sólo por detrás de Radoja, Cabral, Jonny y Hugo Mallo– y su rendimiento ha sido tan destacado como su polivalencia, que le ha permitido actuar como central o lateral por las dos bandas. Por si fuera poco, llegó con la carta de libertad bajo el brazo tras acabar contrato con la Fiorentina, otra razón para valorar su fichaje de manera positiva.

Pione Sisto también ha respondido a las expectativas. A sus 22 años, es una apuesta de presente y futuro. Le ha costado hacerse con la titularidad en su primer año en la Liga española, algo normal teniendo en cuenta el salto de calidad que existe con respecto a la Liga danesa, pero ha participado en 38 partidos –21 de inicio– y es el duodécimo jugador por minutos disputados. Hoy por hoy, le ha ganado la partida a Bongonda en el extremo izquierdo.

Por el contrario, los otros tres fichajes veraniegos del Celta no han respondido a las expectativas. José Naranjo, el primero en llegar, ni siquiera pertenece ya al club vigués. No contaba con la confianza de Berizzo y en enero fue traspasado al Genk, precisamente rival de los celestes en los cuartos de final de la Liga Europa. Álvaro Lemos, por su parte, apenas ha tenido oportunidades –sólo ha jugado cinco partidos– y el 'Toto' lo ve como extremo, pese a que el club lo fichó como lateral. Mientras, Giuseppe Rossi no ha rendido como se esperaba de él, a pesar de que sí ha tenido partidos para demostrar su nivel. En 26 partidos, 12 como titular, el italiano no ha conseguido convencer a Berizzo y a día de hoy se le puede considerar el cuarto delantero del equipo, por detrás de Iago Aspas, Guidetti y el reaparecido Beauvue.

En el mercado de invierno, tras la marcha de Naranjo, David Costas y Orellana, el Celta se reforzó con Jozabed y Hjulsager. El primero ha tenido bastante protagonismo, sobre todo saliendo desde el banquillo –14 partidos, 4 como titular–, pero el danés, otra apuesta de futuro, ha jugado sólo 64 minutos repartidos en dos duelos.

De cara a la próxima temporada, Iago Aspas ha pedido un "esfuerzo" a la entidad, igual que lo ha hecho Eduardo Berizzo, cuya continuidad está todavía por cerrar. Felipe Miñambres será el encargado de configurar la plantilla, pero es en Praza de España donde se decide cuánto dinero invertir en fichajes y el propio director deportivo asume cuál es la realidad. "Está claro que hay sitios a donde no podemos llegar, hay jugadores que no podemos traer, pero dentro de las posibilidades del club, intentaremos hacer el mayor esfuerzo posible. Tratamos de hacer siempre la mejor plantilla posible y que él (Berizzo) se sienta contento con los jugadores que tiene. No es sólo una cosa de Berizzo, queremos ser cada temporada mejores", afirma.n