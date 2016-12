El reto del Celta Zorka

El Celta Zorka tratará de conseguir esta tarde en el pabellón de Navia (18:30) algo que nadie ha logrado todavía esta temporada: derrotar al Aros León. Un auténtico reto para el conjunto de Cristina Cantero, que podrá contar para ello con todas sus jugadoras tras la recuperación de Ylenia Manzanares y Raquel Carrera.

El Celta Zorka está en un buen momento. No en vano, ha ganado sus tres últimos partidos, todos ellos ante rivales que le preceden en la tabla: Segle XXI (51-65), Cortegada (72-50) e Ibaizabal (42-49). "Estamos en el mejor momento de lo que llevamos de temporada. Ganar te da confianza, que era un poco lo que nos faltaba, y la hemos conseguido con esas tres victorias seguidas. Pero eso no quiere decir nada de cara a mañana. Será un partido en el que cada equipo tratará de imponer su estilo", explica Cantero, que recupera a Raquel Carrera –que pasó por un proceso gripal esta semana– y también a Ylenia Manzanares, cuyos problemas físicos le han impedido entrenar con normalidad durante la semana pero no le impedirán enfrentarse al líder de la categoría.

"Es un partido muy complicado", asume Cristina Cantero. "Es el líder, no ha perdido todavía, tiene mucha confianza, es un equipo muy peligroso. Tienen jugonas a las que les gusta atacar, un juego alegre, y nosotras tenemos que imponer nuestro juego. Que predominen las defensas sobre los ataques, cerrar bien el rebote e impedir que ellas corran mucho", agrega la entrenadora del Zorka, que se reencontrará esta tarde en Navia con dos jugadoras a las que tuvo a sus órdenes en Vigo: las canteranas celestes Marta Canella y Paloma González. Son dos de las jugadoras con más peso en el Aros. Canella promedia 11,3 puntos y 4,3 rebotes por partido y Paloma, 9,2 puntos, 4,7 rebotes y 2,1 asistencias por encuentro. Completan el bloque principal del equipo de María Isabel Fernández 'Moses' la prometedora júnior Andrea Alcántara (13,4 puntos), Itxaso Conde (11,8 puntos y 6,4 rebotes), Patricia Benet (13,1 puntos, 3,8 rebotes y 2,8 asistencias) y Ieva Preskienyte (8,6 puntos y 5,4 rebotes). Son las jugadoras más importantes de un Aros León que acumula once victorias en otras tantas jornadas.

Lejos de imponer, la trayectoria del León libera de presión a las célticas: "Hay mucho que ganar y poco que perder. Las favoritas son ellas porque están jugando muy bien y aún no han perdido. Pero también tenemos la presión de que jugamos en casa y tenemos que intentar ganar ante nuestra afición. Estamos en línea ascendente e intentaremos llevarnos el partido".n