Una resolución negra

No pudo el Celta Zorka confirmar su mejoría con la segunda victoria consecutiva y cayó en la pista del Linkia FP- Joventut Les Corts tras un encuentro igualado y muy disputado que se decidió en los últimos dos minutos. El mayor acierto y, sobre todo, la mayor confianza de las locales a la hora de afrontar los minutos decisivos fueron clave para decantar el encuentro.

Comenzó algo más entonado el Linkia FP- Joventut Les Corts, que se puso por delante en el luminoso, aunque el equipo vigués no tardó en reaccionar y a falta de 6:12 para el final del cuarto las viguesas cobraban su primera ventaja en el marcador (7-8). A partir de ahí, la igualdad fue absoluta sobre la cancha. Las defensas se imponían a los ataques y las canastas llegaban a rachas, con breves intercambios y alternancias en el luminoso, que se mantenía también equilibrado (14-13, minuto 7). Un triple de Loureiro y dos pérdidas de balón de las catalanas, permitían al equipo visitante irse de cuatro puntos (14-18) a falta de 1:50 para el final del cuarto.

La defensa gallega generaba muchos problemas al rival, pero Les Corts encontró en el tiro exterior la solución a sus problemas, y tuvo tiempo de volver a darle la vuelta al luminoso en la recta final del cuarto (22-21).

La dinámica del partido no cambió en el inicio del segundo cuarto. Se mantenían la igualdad y las alternancias en el luminoso entre un equipo, el local, que compensaba sus perdidas de balón en el centro de la cancha con un mayor acierto reboteador y bajo canasta. El Celta Zorka, por su parte, se mostraba más seguro y regular, intentando no precipitarse y defendiendo con mucho orden (28-29, min. 15).

Las célticas volvían a cobrar una pequeña renta tras dos rebotes defensivos que supieron convertir en provechosas jugadas de ataque (28-33, min. 17), aunque los locales devolvían el parcial y conseguían neutralizar la renta.

En el inicio del tercer cuarto fue el equipo catalán el que consiguió abrir una pequeña brecha en el luminoso gracias a su mayor acierto en el lanzamiento (43-38, min. 25). No conseguía ahora el Celta frenar a su rival, que poco a poco continuaba ampliando su ventaja hasta alcanzar una máxima de diez puntos a falta de 2:58 para el final de este tercer cuarto (48-38).

Parecía que el Joventut Les Corts podía romper definitivamente el encuentro, pero Celta Zorka no bajó los brazos. De la mano de Carrera y Manzanares conseguían reducir la diferencia a cinco puntos justo al final del cuarto (52-47).

No era mucha la distancia, pero las locales estaban lanzadas y en el inicio del último cuarto la ampliaron hasta los 8 puntos (55-47). No se vino abajo el Celta, firmó un parcial de 0-8 y empataba el encuentro aún a falta de 6:43 (55-55). Se mantuvo la igualdad hasta el minuto 18, pero falló el equipo vigués en el tramo decisivo.

Joventut Les Corts:

Farré (4), Garmendia (21), Tutusaus (3), Santamaría (9), Soriano (13) -cinco inicial-, Cordón (8), Vives (1), Callegari (4), Neuwald (3), M. Martínez, L. Martínez, Guilanya

Celta Zorka:

Arsenic (5), Senosiain (8), Manzanares (10), Alaeze (6), Okoye (5) -cinco inicial-, Loureiro (8), Hermida (2), Alonso (4), Carrera (11), Nerea Arambarri.

Parciales:

22-21, 10-12 (32-33), 20-14 (52-47), 14-12 (66-59).

Árbitro:

Alberto Baena y Salvador López. Sin eliminados.

Incidencias:

Partido disputado en el pabellón L'illa ante, aproximadamente, 200 espectadores.