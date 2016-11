Reparto de juego y puntos

Coruxo y Pontevedra se repartieron ayer los puntos en el campo de O Vao, en un partido que el equipo vigués dominó en la primera parte, pero tuvo que remontar el gol inicial de los visitantes. El equipo de Luisito mejoró en la segunda mitad pero se vio por detrás en el marcador tras un contraataque local culminado por Quique Cubas y Mario Barco puso las tablas definitivas en el marcador.

Sorprendió Rafa Sáez en la alineación de medio campo hacia delante. El técnico local suplió la baja de Iosu Villar colocando a Fernando junto a Antón en el doble pivote y a Caloi como enganche. Además, apostó por dos ex del Pontevedra, Pibe en la banda derecha y Quique Cubas en punta en lugar de los habituales Jorge y Camochu, en busca de una mayor movilidad ofensiva.

Los dos equipos se emplearon con intensidad en un primer tiempo en el que el Coruxo se plantó mejor en el campo y dispuso de algunas claras ocasiones de gol. La primera de ellas tuvo como protagonista a Quique Cubas, que a los 11 minutos recibió en la línea de tres cuartos, superó a un rival y disparó desde lejos y por el centro, pero el bote del balón sorprendió a Edu, que despejó como pudo.

Respondió el Pontevedra en el 27 por medio de Mario Barco, que recibió un balón a la espalda de la defensa y envió un disparo cruzado que salió rozando el poste. En esa jugada, el guardameta local Alberto Domínguez se lesionó en un tobillo pero aguantó hasta el final del encuentro cojeando.

Poco después, en el 31, Pedro Vázquez remató defectuosamente dentro del área un centro de Quique Cubas cuando lo tenía todo a favor para marcar. En el córner siguiente, Fernando no acertó a meter el balón en la portería casi en la línea de gol. Y, tras perdonar los vigueses, en la jugada posterior se adelantó el Pontevedra. Mario Barco atrajo la atención de los centrales y con un toque sutil desde el pico del área dejó a Añón solo ante Alberto Domínguez, al que el excéltico batió con un remate ajustado al segundo palo.

El tanto no varió el devenir del partido, que mantenía una intensidad que impedía combinaciones largas, pero en el 43, el Coruxo encontró la manera de empatar. Pibe recibió en la banda derecha y metió un balón interior para la carrera de Josu, que intentó centrar desde la línea de fondo, pero la pelota tocó en Bonilla y se coló por el primer palo de la portería de Edu.

Luisito fue el primero en mover el banquillo, a los cuatro minutos de la segunda parte. El técnico visitante sustituyó a Abel Suárez por Álex González y el Pontevedra se lanzó a por la victoria. En el 50, un balón mal despejado por la defensa local tras un saque de esquina cayó a los pies de Mario Barco, que quiso dar tanta potencia al remate que lo mandó por encima de la portería. Dos minutos después, otra jugada a balón parado produjo una serie de remates dentro del área y Campillo acabó sacando casi bajo palos el último de Álex Fernández.

El Coruxo trató de sacudirse la presión visitante. Jorge entró por Pedro Vázquez en el 65 y, poco después, Quique Cubas avisó con una gran jugada personal en la línea de fondo. Se tiró al suelo para alcanzar el balón, mientras se levantaba superó a Jacobo Trigo y sin pensarlo dos veces remató, casi sin ángulo, al larguero.

Tres minutos después, el delantero del Coruxo recibió en carrera en el centro del campo, avanzó perseguido por los centrales y fue derribado por un central en la frontal del área, pero desde el suelo consiguió rematar y sorprendió a Edu, que había salido de su portería, con el 2-1.

El Pontevedra redobló entonces su ofensiva y, tras un remate de Capi dentro del área que se marchó alto, Mario Barco devolvió las tablas al marcador al rematar desde el punto de penalti al fondo de la portería de Alberto Domínguez un centro de Álex Fernández desde la banda izquierda.

En dos minutos, entre el 80 y el 82, ambos equipos se quedaron con diez jugadores por las expulsiones de Capi y Pibe. El partido se quedó entonces sin dueño y ningún equipo pudo crear ya peligro.

Coruxo:

Alberto Domínguez, Josu, Campillo, Alberto García, Pablo García, Antón, Fernando, Pibe, Caloi (Hugo Sanmartín, min.84), Pedro Vázquez (Jorge, min.65) y Quique Cubas (Camochu, min.84).

Pontevedra:

Edu, Miguel, Jacobo Trigo, Capi, Javi Bonilla, Álex Fernández, Kevin Presa, Abel Suárez (Álex González, min.49), Añón (Bruno, min.81), Mateo Ferrer (Mouriño, min.69) y Mario Barco.

Goles:

0-1, min.33: Añón; 1-1, min.43: Josu; 2-1, min.69: Quique Cubas; 2-2, min.74: Mario Barco.

Árbitro:

Bueno Prieto (comité madrileño).Expulsó a Capi, del Pontevedra (min.80), y a Pibe, del Coruxo (min.82), por doble amarilla. Amonestó a los locales Antón y Josu, y a los visitantes Bonilla y Álex Fernández.

Incidencias:

Partido correspondiente a la decimosexta jornada de Liga en el Grupo 1 de Segunda División B, disputado en el campo de O Vao ante unos 600 espectadores.