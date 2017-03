Regreso y celebración

Jornada de celebración y tranquilidad en el campo de As Lagoas mañana ante el Burgos (12:00). El Kaleido Universidade se aseguró la permanencia sin jugar el pasado fin de semana tras perder sus encuentros el Oviedo y El Salvador B, por lo que el partido ante el líder los afronta sin presión y con la intención de mostrar un buen nivel en todas las facetas del juego.

Para lograrlo, la formación viguesa contará con la presencia de Maka Tatafu. El tongano, líder en el ránking de ensayos y pieza clave en el ataque, regresa al equipo tras ser intervenido en su hombro. Iniciará el partido en el banquillo tres meses y medio después de lesionarse, precisamente, en el partido ante la escuadra burgalesa en la primera vuelta.

El que sí estará de inicio es el medio de melé David Riveiro, que llega al centenar de partidos con la camiseta del Universidade de Vigo. Tras hacer sus primeros años en la línea de tres cuartos, desde el pasado curso se recicló a medio de melé y es una de las piezas básicas en el presente curso.

En el capítulo de ausencias, sólo destaca la de Sito Moure en el equipo inicial de Norm Maxwell. Agustín Bargiela ejercerá de número 1 de la melé en una tarde que se presume de especial trabajo por la entidad del rival. En la parte de atrás, el veterano Carlos de Cabo iniciará el enfrentamiento en el banquillo, a pesar de ser uno de los jugadores más destacados de la presenta campaña.

El Burgos llega a Vigo como virtual ganador de la categoría. A falta de tres jornadas, está a un punto de asegurar la primera posición. Por lo tanto, tendrá la mente puesta en la promoción de ascenso a División de Honor. No obstante, no esconderá el nivel de una escuadra que ganó todos sus partidos en la presente campaña. Un equipo claramente superior.n