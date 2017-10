Regades: "No hacen falta 24 horas, Río abrirá al 100 % contra el Athletic"

Regades ha respondido de esta manera en el pleno municipal, a instancias de una moción del PP sobre si hubo garantías de seguridad en los partidos de Liga disputados en Balaídos, al ultimátum del presidente del Celta, Carlos Mouriño.



Mouriño pidió ayer a la corporación local que le aclare "la posibilidad real o no" de que el partido de Liga contra el Athletic, programado para el próximo 5 de noviembre, se pueda jugar en Balaídos con la grada de Río abierta a abonados y aficionados.



"Balaídos estará abierto. No hacen falta 24 ni 12 horas. Abrirá al 100 % ante el Athletic", ha asegurado Regades en el pleno de esta mañana, en el que también ha señalado que todos los firmantes del convenio de reforma del estadio, Ayuntamiento, Diputación y Celta, conocen "en tiempo real" los pormenores de las obras.



Regades ha hecho hincapié en que la comisión de seguimiento de las obras "sigue estando abierta" y en cada vez que se convoca "participan todas las partes", como sucedió en la más reciente.



También ha resaltado que todas las decisiones relacionadas con Balaídos "se han tomado desde la salvaguarda de la seguridad" de los espectadores.



En el caso del partido contra el Atlético de Madrid, ha señalado que si el alcalde dijo a lo largo de la semana pasada que se iba a jugar y que abriría Río es porque había informes que así lo avalaban.



Sucede que "había dudas" entre ingenieros municipales, lo que llevó a pedir una segunda opinión al centro tecnológico Aimen, que emitió un informe que aconsejaba el cierre de la grada a las seis de la tarde del viernes, momento en el que se contactó con el Celta para trasladarle la decisión.



Regades ha insistido en el mensaje de que "se harán esfuerzos" para finalizar la obra en Río antes del plazo fijado en el contrato, febrero de 2018, y ha reseñado que la relación entre Ayuntamiento y Celta "es buena" y también "fluida".



"El Celta se va a quedar en Balaídos por muchos años", ha proclamado el concejal de Fomento, quien ha circunscrito la moción del PP a su "campaña de sacar" al club de la ciudad, tras la cual, ha dicho, "no sabemos si está Feijóo (...) parece que sí".



El edil popular Miguel Fidalgo y el portavoz de la Marea de Vigo, Rubén Pérez, han coincidido en solicitar la presencia del Celta en la comisión de seguimiento de las obras de reforma.



Fidalgo ha deducido que "alguien miente" cuando Regades afirma que el Celta acude a todas las reuniones y está "perfectamente informado", a cuenta de que el presidente Carlos Mouriño dijo ayer que la información le llega a través de lo que lee en los medios de comunicación.



El edil popular ha llamado a una "vuelta a la normalidad" en las relaciones entre las partes, y que el alcalde deje a un lado "las palabras e ideas grandilocuentes".