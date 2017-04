El redescubrimiento de Sandra Mosquera

La vida puede darte sorpresas aunque sea en una media maratón camino de Baiona para una joven aficionada al 1.500 en la pista. Sandra Mosquera debutó ayer en la distancia de los 21.097,5 metros y pudo abrirse una nueva puerta a su futuro atlético porque firmó la segunda plaza sin preparar la competición y tras correrla como una mera preparación.

Tras cruzar la llegada, la representante del ADAS expresó que "me encontré muy bien hasta mitad de carrera, más o menos, después se me empezó a hacer un poco larga. Pero iba con un compañero de entrenamiento, me reguló él el ritmo porque yo ya me lanzaba a por la segunda".

De hecho, Mosquera indicó que "recogí algunos cadáveres. Aún así me quedó un poco de rabia porque llegué pegada a la ganadora. Estoy contenta con la marca, está muy bien para no haberla preparado, porque era mi primera media maratón y no creo lo pudiera hacer mejor. Así que perfecto"

Mosquera todavía es joven y tiene muchos años de atletismo por delante. Sufrió el calvario de las lesiones y ahora buscará su mejor versión sobre la pista, pero explica que tras la Vig-Bay "igual me aficiono e igual hago alguna más para el año. Salí sin ninguna expectativa, para hacer una hora y veinte minutos como un entrenamiento exigente y largo. Al final, rebajé casi un minutos y me fui encontrando bien. Salió una marca estupenda porque se hace durilla. No pensaba en la victoria ni quedar segunda ni nada".

Ayudó el día brillante y también realizar una carrera casi entre amigos porque "el ambiente es muy bonito. Casi toda la gente que corre la Vig-Bay es de Vigo y entrena en Castrelos. Conozco a casi todos. Iba pasando y me animaban muchos por mi nombre". Todo un impulso a lo largo de recorrido.

Mosquera debutó en la distancia, pero reconoce que su mentalidad atlética está en distancias mucho más cortas porque "de cabeza no soy nada fondista, menos mal que iba con mi compañero que me animaba. De correr 1.500 en la pista a comprobar que quedan 15 kilómetros, diez... Intentaba no ver los carteles y seguir hacia adelante. Al final llegué con fuerza al final, mucho mejor de lo que esperaba".

Igual para obtener resultados la atleta viguesa descubrió que la marcas de los kilómetros son un adorno. Si la preparación física es básica, en algunos casos también los es la psicológica. Maneras de correr.n