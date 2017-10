Recital del "Mapfre"

El VO65 español "Mapfre", al mando del campeón mundial y olímpico Xabi Fernández y con la campeona olímpica pontevedresa Támara Echegoyen, se impuso ayer en la primera de las llamadas regatas costeras de las Volvo Ocean Race 2017/2018 –la Vuelta al Mundo por Etapas–, que ayer se disputó en la bahía de Alicante.

Con una temperatura de 25ºC y viento del este que fue subiendo a medida que transcurría la prueba, llegando hasta 9-10 nudos (16-18 km/h), el "Mapfre" dominó de principio a fin en los seis tramos del recorrido de 10 millas (18 km).

Aunque el "Vestas" de Charlie Enright fue el primero en cruzar la línea de salida, el "Mapfre" sorprendía a todo el mundo cruzando por el lado derecho del campo de regatas. De hecho, en principio sólo le siguió el "Akzo Nobel", ayer al mando del neozelandés Brad Jackson y no de Simeon Tienpont, su patrón hasta el viernes.

Pero la velocidad del "Mapfre", con la navegación maestra de Joan Vila y Pablo Arrarte en apoyo de Fernández, ya no daba opción a nadie y solo el "Donfeng" de Charles Caudrelier, que en principio será el gran rival del "Mapfre" en esta edición, intentó seguirle al colocarse segundo en el cuarto tramo del recorrido tras un error del "Vestas", para finalizar en esta posición a 1:28. Por su parte, el barco liderado por Enright era tercero en meta a 2:19 tras aprovechar varios errores del "Brunel" del holandés Bouwe Bekking, cuarto a 16 segundos de los estadounidenses.

"La verdad es que no ha sido una carrera fácil, pero asumimos un poco de riesgo al principio", señaló Xabi Fernández tras la llegada. "Vimos la brecha delante de 'Brunel' y fuimos a por ella. Todo salió muy bien y nos fuimos por delante", añadió el regatista vasco.

Las regatas costeras puntúan por separado de las etapas oceánicas y sólo servirán para desempatar en caso de igualdad de puntos en la general al final de la competición.n