El Real Madrid busca una nueva goleada

El Real Madrid intentará repetir hoy ante su afición, frente al Legia de Varsovia en la Liga de Campeones, la intensidad con la que reaccionó en su visita al Real Betis (1-6) el pasado sábado tras su mala racha de resultados.

En el Real Madrid, en función de su nivel de juego y del marcador, se pasa de una crisis de resultados con cuatro empates consecutivos –uno de ellos en Liga de Campeones en la visita al Borussia Dortmund–, a una racha positiva de partidos sin conocer la derrota. El equipo de Zinedine Zidane lleva 22 encuentros invicto en todas las competiciones. No pierde desde que lo hizo ante el Wolfsburgo (2-0) en la ida de los cuartos de final de la pasada Liga de Campeones.

Sumado a que en el Santiago Bernabéu no cae en los últimos catorce partidos (doce triunfos y dos empates desde el 27 de febrero), y a que busca su octava victoria seguida como local en Liga de Campeones, la misión se antoja imposible para el débil Legia.

El equipo polaco, además, llega a Madrid en un momento irregular, con una sola victoria en sus cinco últimos encuentros y pagando el peaje de estrenarse en una fase de grupos de la competición más prestigiosa.

Instalarse de nuevo en una corriente positiva y golear es el único objetivo del Real Madrid ante el Legia. Trabajo e intensidad son las palabras más repetidas por Zidane y sus jugadores. Son la clave para la reacción, tras ver cómo levantar el pie del acelerador cuesta dejar de ganar partidos. La diferencia de nivel no provocará ninguna relajación y el técnico madridista se plantea repetir equipo.

Aunque vuelve el colombiano James Rodríguez, recuperado de su lesión muscular, todo indica que no lo forzará de inicio y que el croata Mateo Kovacic seguirá en el centro del campo. El gran partido de Isco Alarcón ante el Betis le permitirá mantenerse, aprovechando las bajas de Casemiro y Luka Modric.

Completan el parte de bajas Sergio Ramos y Fabio Coentrao en defensa, zona en la que, a no ser que entre Danilo para dar descanso a Dani Carvajal, no habrá novedades. Pepe y Varane serán los centrales y Marcelo el lateral izquierdo tras regresar a gran nivel.

En punta buscarán goles que mejoren sus estadísticas del inicio de la temporada Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema. El portugués ve acercarse el hito de ser el primero en alcanzar el centenar de goles en Liga de Campeones y tras recuperar su cara más realizadora con Portugal y marcar en Sevilla, busca dianas europeas.

Mientras, el Legia Varsovia encara su partido con la preocupación de recibir una dura goleada y consciente de que deberá mantener la concentración si quiere frenar las arremetidas madridistas.

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Pepe, Marcelo; Kroos, Kovacic, Isco; Bale, Cristiano Ronaldo y Benzema.

Legia: Malarz; Hlousek, Pazdan, Czerwinski, Bereszynski; Moulin, Jodlowiec, Costa Marques, Radovic, Odjidja-Ofoe; y Nikolics.