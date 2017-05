La Real, a por Europa en el adiós del Toto

El último encuentro de la temporada siempre da lugar a despedidas, pero hoy tal circunstancia será más marcada en el bando celeste, con el adiós, no muy bien digerido por la afición, del técnico que lo ha dirigido las tres últimas campañas.

En lo futbolístico, el Celta se juega romper su pésima racha de seis derrotas ligueras consecutivas y poder ascender de la décimo tercera plaza a la décimo segunda o a la undécima, si fallan Málaga y Valencia. Se espera que el once sea similar al del Real Madrid, aunque con algún retoque. Mallo es baja por sanción y Beauvue fue el descarte técnico inesperado. Los donostiarras, sin el sancionado Navas, son séptimos y quieren subir un peldado para no depender del Barça en la final de Copa.n