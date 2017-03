Hay razones para seguir

Escaso de efectivos y sin tener ya un gran objetivo por delante en las tres jornadas que le restan de competición, una vez solventada la permanencia y con la fase de ascenso ya imposible. Circunstancias, tal vez, que podrían inducir al Celta Zorka a la dejadez competitiva en el partido de esta tarde en el pabellón de Navia ante el GDKO Ibaizabal. Pero el mero hecho de ser la penúltima comparecencia ante su público y la trascendencia de los puntos en juego para el rival, que apurar sus opciones de meterse en el play-off por el título, deben ser acicates suficientes para que las de Cristina Cantero traten de romper su mala racha de dos derrotas consecutivas.

La entrenadora viguesa tiene que hacer encaje de bolillos con sus seis jugadoras sénior y la cadete Raquel Carrera para intentar competir durante todo el partido. La pasada semana, en la visita a Vilargarcía, las célticas demostraron ser muy competitivas hasta que les aguanta la gasolina. Por eso, evitar un desgaste excesivo en los cuartos iniciales tendrá que ser casi tan fundamental como controlar el marcador esta tarde.

Porque el GDKO Ibaizabal no viene a Vigo de paseo. Situado en la quinta plaza, mantiene un duelo directo con el Joventut Les Corts –precisamente, el último rival que pasó por Navia y que se llevó la victoria– por la cuarta, la última que da derecho a seguir jugando por el título liguero una vez terminada la fase regular. Actualmente, las catalanas suman un triunfo más que las vascas, pero las primeras visitan mañana en Vilagarcía a un Cortegada que precisamente concretará su clasificación matemática para la lucha por el título si gana.

En cualquier caso, por desgracia para el Celta Zorka estas cuentas no son las suyas. La suyas pasan por mejorar en lo posible su actual octava plaza y todavía tiene a tiro, precisamente, la quinta que ocupa su rival de hoy. Porque en Galdakao en la primera vuelta las célticas lograron una meritoria victoria (42-49) y el conjunto vasco está justo tres victorias por encima de las viguesas. Y aunque ser quinto parezca un deseo imposible, no lo es tanto ser sexto o séptimo. Teniendo en cuenta el noveno puesto del pasado curso, lo trascendente ahora es mejorarlo.

La pívot estadounidense Achiri Ade, con dobles figuras de media este curso (15,1 ptos. y 10,8 rebotes), es la principal amenaza del GDKO hoy.n