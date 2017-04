O Rápido recibe ó descendido Ordes

O Rápido de Bouzas vive este mediodía (12:00) un novo partido en sesión matinal ante un equipo xa descendido como o Ordes, que suma nove puntos no que vai de tempada.

Polo tanto, a formación viguesa é clara favorita para acadar a vitoria e, de feito, precisa os puntos pola derrota do pasado domingo ante o Castro. O equipo de Patxi Salinas é segundo, pero a renda sobre a quinta posición quedou reducida a tres puntos. Tras moitas semanas de comodidade, os dous últimos meses lastran á formación viguesa.

Vieytes, Portas, Tomás e Yago Paz non disputarán o partido na formación boucense. Deste xeito, todo apunta a que Carlos Pereira e Youssef acompañarán a Pablo Carnero na punta do ataque. En todo caso, o Ordes é un rival endeble porque suma unha vitoria e seis empates en todo o curso. O número de derrotas é de vintecatro.