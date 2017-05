El Rápido quiere estar en la Copa del Rey

nnn El Rápido de Bouzas, tras asegura la disputa de la promoción de ascenso a Segunda B, busca ahora cerrar el segundo objetivo, que sería finalizar la campaña en la segunda posición que otorga el billete para disputar el próximo curso la Copa del Rey, ya que el Deportivo B, como filial, no entra en esta competición.

El reto es mayúsculo porque está igualado en la tabla clasificatoria al Cerceda y, por lo tanto, debe ganar los dos partidos que quedan para asegurar esta plaza. El primer capítulo será esta tarde con el largo viaje hasta O Barco, para medirse a la formación de Valdeorras (18:00). La escuadra ourensana todavía no está matemáticamente salvada y precisa un punto para asegurar su presencia en la categoría por una temporada más.

Jesús Varela, Juanma, Diego Diz y Nando no entraron en la convocatoria de Patxi Salinas.n