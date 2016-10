Un Rápido meteórico

O Rápido de Bouzas superou ó Deportivo B nun enfrontamento de alto nivel no Baltajar Pujales e que rematou cunha importante vitoria do equipo vigués, que mantén a segunda posición a afasta a un rival directo na loita polas posicións cabeceiras.

Patxi Salinas optou onte por un ataque formado por Carnero, Carlos Pereira e Youssef, que entra e sae do equipo con frecuencia. Onte a aposta por este tridente tería premio porque Carnero foi o encargado de abrir o marcador e o futbolista marroquí pechouno.

Pasado o cuarto de hora de enfrontamento en Bouzas, o dianteiro centro superou a Anxo para situar con vantaxe a un equipo aurinegro que séntese especialmente cómodo co marcador a favor. Deste xeito, pasaron os minutos mentres que o filial do Deportivo tentaba facer o empate.

Nos primeiros minutos do segundo acto, Cristóbal Parralo, adestrador dos coruñeses, moveu o banco coa intención de gañar eleboración. Non obstante, o ataque visitante non tivo capacidade de superar a defensa viguesa, que aguantou e aguantou ata o gol de Youssef.

O atacante aproveitou os espazos para asinar o segundo gol do partido cando faltaban catro minutos e, deste xeito, resolver un enfrontamento que deixa ó Rápido de Bouzas na segunda praza a dous puntos do líder da categoría, o Racing Vilalbés. Unha situación extraordinaria despois de oito partidos e que indica o gran nivel do equipo vigués.

Rápido de Bouzas:

Diego García, Jesús Varela, Cotilla, Portas, Vieytes, Yago Pérez, Juanma Torres (Diz, min. 70), Iago Paz, Pablo Carnero (Nando, min. 76), Carlos Pereira (Raúl, min. 59), Youssef.

Deportivo:

Anxo, Blas Alonso, Quique Fornos, Arnau, Lucas Viña (Carrión, min. 59), Rama (Sa da Silva, min. 59), Pinchi, Queijeiro, Domingo, Corredera, Borja Galán.

Goles:

1-0, min. 17: Carnero; 2-0, min. 86: Youssef.

Árbitro:

Saúl López. Cartón amarelo a Iago Paz, Vieytes; Domingo e Arnau.