O Rápido manda dende atrás

O Alondras non está fino e sí o está o Rápido. Polo tanto, gañou o equipo vigués pola mínima porque no campo do Morrazo impuxo o seu estilo de xogo, marcou o ritmo e, ó final, aproveitou a ocasión clara que tivo para desequilibrar o encontro.

Este equipo boucense de Patxi Salinas atopa o xogo dende a zona defensiva, sabe neutralizar ó seu rival e, a partir de aí, aproveitar as súas xogadas de ataque, especialmente cun inspirado Youssef, que aproveita unha ocasión tras outra e é decisivo cada semana.

Onte, no campo do Morrazo, viviuse un partido de enorme equilibrio e con escasas chegadas ó área ó longo do partido. Apenas tiña ocasións, a pesar de que dispoñía dun equipo notablemente ofensivo. O traballo boucense limitou o ataque local, aínda que tamén o seu, e antes do descanso chegou a única ocasión de Fondevila, que disparou a gol unha falta, pero atallou Diego con solvencia.

Apenas existiron ocasións ata o descanso e tampouco na segunda metade ata que apareceu Youssef. O atacante do Rápido desbordou a dous rivais nunha acción persoal para chegar ás inmediacións de Martín e superalo cun tiro pegado o céspede e cruzado. O gol sería definitivo.

Jacobo Montes moveu con celeridade o banco para introducir a Pablo Couñago no terreo de xogo e, a continuación, a Mauro. Futbolistas expertos para tentar modificar o camiño do partido, pero o guión do enfrontamento non mudou. Apenas creou perigo o equipo local ante un Rápido moi cómodo na faceta defensiva.

Ata o final do enfrontamento, foi o propio Youssef o que tivo a opción máis clara xa no desconto. A ocasión estivo preto de ser o segundo gol visitante, pero non foi necesario para a vitoria do equipo vigués.

Os tres puntos permiten ó equipo de Bouzas manter a primeira posición de Terceira despois de once partidos. Segundo, igualado cos de Patxi Salinas, está situado o Racing Vilalbés e a marxe sobre a quinta praza xa é de cinco puntos.

Unha situación moi diferente vive o Alondras, que padece unha profunda crise de resultados que xa é de seis xornadas sen gañar e que pon nunha situación difícil ó seu adestrador Jacobo Montes. A vindeira semana o Alondras visita ó Choco, que está en zona de descenso. Xogarán dous equipos nunha situación delicada en Santa Mariña.

Alondras:

Martín, Iván (Rubén Comesaña, min. 68), Carminati, Fiuza, Agujetas, Abel, Yerai (Mauro, min. 60), Álex Gómez, Andrés (Pablo Couñago, min. 56), Fondevila, Joni.

Rápido de Bouzas:

Diego, Jesús Varela, Cotilla, Portas, Vieites, Yago Pérez, Nico (Pardavila, min. 73), Diego Diz, Pablo Carnero (Iago Paz, min. 79), Nando (Raúl, min. 71), Youssef.

Gol:

0-1, min. 54: Youssef.

Árbitro:

Cives Enjo. Amosou cartón amarelo a Diego, Yago Pérez, Diz, Youssef e Raúl, do Rápido de Bouzas.

Incidencias:

Partido disputado no campo do Morrazo ante, aproximadamente, 600 espectadores. O clube cangués homenaxeou a Martín Leiro.