Raña se desnuda "por dentro"

La biografía está escrita por el periodista y triatleta aficionado Xavier Ensenyat, quien animó a Raña, aún en activo a sus 37 años, a compartir sus vivencias como deportista de elite. "No queríamos hacer una biografía ortodoxa, una biografía al uso, sino todo lo contrario, porque él no es un deportista convencional. El libro refleja cómo es Iván, siempre con la inquietud de hacer las cosas diferentes", explicó el autor durante una charla coloquio abierta al público en la Expo Sports del Maratón de Barcelona.

Ensenyat destacó que "Instinto Raña" narra las gestas deportivas del gallego –excampéon del mundo y de Europa de triatlón y dos veces diploma olímpico de la especialidad– pero que ése "no es el objetivo principal" del libro.

"Hablamos de sus logros y también explicamos muchas anécdotas, pero en lo que nos hemos enfocado es en la personalidad de Iván, en sus pensamientos más profundos. Lo que queremos es que conozcáis a Iván por dentro, por qué hace todo lo que hace, por qué escoge un determinado tipo de alimentación o correr descalzo", explicó el autor en la presentación.

Raña, por ejemplo, decidió prescindir de las zapatillas para salir a correr. "Hoy en día hay tantas cosas, tanto material, que nos hemos olvidado de que la esencia del deporte está en sentir", apunta el triatleta, que con los años ha aprendido a ser "menos egoísta" y a "disfrutar" de su profesión sin fijarse tanto en los resultados.