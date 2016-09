El Raid do Condado confía en alcanzar los 150 participantes

Los municipios de Arbo, As Neves y Salvaterra do Miño serán el escenario del primer Raid do Condado Marqués de Vizhoja, prueba puntuable para las Ligas Gallega y Española de Raids de aventura que espera contar con unos 150 participantes.

El evento, patrocinado por Bodegas Marqués de Vizhoja y presentado ayer en Vigo, tendrá un recorrido total de más de 160 kilómetros. Los equipos participantes, de 3 componentes cada uno, recibirán 11 mapas diferentes para realizar en kayak, BTT, trekking y rafting, con el objetivo de pasar por los puntos de control indicados en ellos, pero serán los corredores quienes decidan el recorrido óptimo para alcanzarlos, para lo que únicamente tendrán la ayuda de sus brújulas. El equipo vencedor será el que más puntos de control consiga en el menor tiempo posible y alcance meta antes de la hora de cierre de cada etapa.

La primera etapa saldrá de Arbo el sábado a las 9:00 horas. Los equipos, tras hacer un pequeño recorrido de carrera a pie por el centro de la localidad, cogerán sus bicicletas para realizar una sección de BTT de unos 40 kilómetros y duro desnivel, haciendo parada en las Bodegas Marqués de Vizhoja, donde tendrán que conseguir varios puntos de control entre sus viñedos, y posteriormente pasarán, entre otras zonas, los montes de San Felipe, Chando Rei y Santa Marta. En As Neves dejarán sus bicis para realizar un trekking de unos 16 kilómetros y posteriormente cogerán los kayaks para dirigirse a Salvaterra de Miño, donde antes de hacer meta no más tarde de las 22:00 deberán realizar un rappel desde el Puente Internacional.

La segunda etapa consistirá en un trekking de orientación nocturna, de 23:00 a 01:00, que recorrerá las orillas del Miño, del Tea y los montes de Salvaterra.

Por último, la tercera etapa comenzará el domingo con un rafting por el Miño desde Cequeliños, continuará con una carrera de BTT desde Arbo a As Neves y finalizará con un trekking desde As Neves hasta Salvaterra, a donde los equipos no podrán llegar más tarde de las 13:00 y harán meta en la plaza del Concello. n