Radoja piensa en celeste

Nemanja Radoja ha sido uno de los futbolistas del Celta más destacados esta temporada. El mediocentro serbio es el jugador que más minutos ha disputado en lo que va de curso –ha superado ya la barrera de los 4.000–, se ha convertido en internacional absoluto con su país y ha despertado el interés de un buen número de clubes de diferentes países, entre ellos Inglaterra e Italia. Sin embargo, Radoja no tiene previsto cambiar de aires. "No estoy pensando en cambiar de club. Estoy bien en el Celta, me siento feliz", afirmó el centrocampista en declaraciones al diario serbio "Mondo".

Radoja es uno de los jugadores con los que el club negocia la ampliación de su contrato. Su vinculación con el Celta acaba en 2019 y a sus 24 años se ha convertido en un futbolista muy apetecible, por lo que los dirigentes de Praza de España trabajan para asegurar su continuidad en Vigo después de una campaña historia en la que el conjunto celeste se ha quedado a un paso de dos finales. "Es duro perder en un año dos semifinales. Después de los buenos partidos que hemos jugado en toda la temporada, al final no se gana nada", lamentó el mediocentro serbio.

Sobre la eliminatoria ante el Manchester United, Radoja lamentó la derrota encajada en el encuentro de ida, en el que a su juicio el Celta pudo haber ofrecido más. "Creo que podríamos haber jugado mucho mejor, sobre todo en el primer partido en nuestro estadio", indicó el serbio, que habló también sobre la ocasión fallada por Guidetti en el último suspiro: "Desafortunadamente, él no reaccionó como quería. Dijo que estaba sorprendido por el pase porque esperaba que Beauvue rematase", indicó el centrocampista serbio, que espera que los últimos partidos de Liga sirvan para borrar la imagen de las anteriores jornadas.n