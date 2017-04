Radoja: "No podemos pensar que somos favoritos"

"No creo que haya favorito. Es un partido importante y no podemos pensar que somos favoritos porque los dos tenemos las mismas opciones", comentó en rueda de prensa el centrocampista, quien admitió que el choque de este jueves es el "más importante" de los que han disputado hasta ahora.



"Es un partido importante, histórico, y estamos muy animados. Por ahora no hemos hablado de ellos, estamos concentrados en lo nuestro", confesó Radoja, quien, casi con seguridad, regresará a la titularidad después de descansar en el último partido de Liga.



El mediocentro pidió un Balaídos "lleno" para que el equipo se sienta más arropado, y señaló que, pese a la última derrota ante el Eibar, no renuncian a conseguir, a través de la Liga, un billete para la próxima edición de la segunda competición continental.



"Aún se puede hacer algo en la Liga. Ahora estamos concentrados en Europa pero nada está perdido en la Liga", manifestó Radoja, quien, al ser preguntado por su futuro, dijo que hay "muchas posibilidades" de que amplíe su vinculación con el Celta.