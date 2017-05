"Queríamos llevar el peso del juego"

nnn Ander Herrera dirigió al Manchester United en el centro del campo y, tras la victoria, reconoció sentirse "contento, para mí siempre es especial venir a Vigo porque mi familia y yo pasamos años muy bonitos aquí, pero todavía es más especial ganar".

El centrocampista añadió que "nos estamos jugando mucho, nos jugamos estar en una final europea y para nosotros es fundamental. Creo que hicimos un buen partido, que controlamos el partido ante un Celta que siempre crea, que siempre es ofensivo y que siempre es atractivo de ver. No es fácil evitar los goles contra el Celta",

"Si queremos estar en la final tenemos que hacerlo igual de bien en Old Trafford porque ellos marcaron en todos los partidos como visitantes".

El exfutbolsita del Athletic reconoció que "preparamos el partido para tener el peso del juego, a pesar de que es complicado sacarle el balón al Celta porque es un equipo netamente ofensivo y que quiere tener el balón. Vamos a todos los campos a intentar ganar y sabíamos que el Celta, si está cómodo con el balón, va a crecer y crecer" .

"El porcentaje de favoritismo sigue siendo el mismo, un 50%. Hasta que no pite el árbitro, no estaré tranquilo porque el Celta siempre marca fuera", expresó Ander Herrera y añadió sobre su momento de juego que "para mí Jose Mourinho tiene mucha importancia porque con él he tenido regularidad y me siento importante en el equipo. Pero nadie se acordará de mi temporada, si no conseguimos estar en Liga de Campeones".n