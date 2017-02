Queiroz: "El Tudense es el mejor club de España"

La entidad tudense puso a disposición de sus invitados todas sus instalaciones y barcos y Queiroz se mostró "encantado" de poder trabajar en "nuevos lugares" y señaló que "es muy bueno venir a sitios como éste para conocer también a mis rivales". Esteban Alonso y Manuel Pedrares, entrenadores del Kayak Tudense que ejercieron de anfitriones, señalaron que "para nosotros es un orgullo que un equipo tan importante pueda estar con nosotros".

Los canoístas se citaron en el pantalán poco después de las diez de la mañana. Antes, los brasileños habían elegido los barcos e Isaquías Queiroz apostó por uno que ya había utilizado David Cal. El brasileño aseguraba que el club en el que estaban es el "mejor de España", según la definición que les dio Suso Morlán. Tras las explicaciones técnicas, se pasó a un rodaje inicial seguido por varias series de esfuerzo. Manuel Garrido o David Durán, entre otros, realizaron un entrenamiento en el que también estuvo presente José Luis Bouza, que acompañó a todo el grupo.

Queiroz reconoció que "todavía no estoy en el mejor momento de forma. Pero no me preocupa. En el momento preciso sé que estaré bien". Desveló que participará en la Copa del Mundo en Hungría y también en el Mundial de la República Checa, donde "voy a intentar ganar, pero lo veo complicado. Tengo adversarios muy fuertes".

"Suso Morlán es el mejor"

Más a largo plazo, el brasileño reconoció que "mi gran desafío es ganar un oro olímpico en Tokio", ya que en Río de Janeiro logró dos platas y un bronce. Sobre el gallego Suso Morlán, su entrenador y ex de David Cal, indicó que "es el mejor del mundo. Sin él no hubiera logrado todo lo que tengo. Es increíble".n