Me encanta que los planes salgan bien", era la frase más conocida del personaje de ficción Hannibal Smith de la serie El Equipo A mientras comenzaba a fumarse un puro tras completar la última misión. Una sensación parecida a la que tenía Patxi Salinas sobre el césped del Baltasar Pujales tras eliminar al Santa Brígida y alcanzar la última eliminatoria en la lucha por el ascenso a Segunda División B. "El partido fue según lo previsto", reconoció el técnico con una enorme sonrisa y satisfacción. No tenía puro, pero igual lo enciende al llegar al sofá de su salón o en una terraza de Bouzas.

Salieron bien los planes porque el técnico repitió con Pablo Carnero y Tomás en la punta del ataque para presionar la salida de balón de su rival y defender el juego aéreo con garantías. Salió bien porque cuando los retiró por asfixia, el Santa Brígida apenas creó peligro y también el plan fue bueno porque la defensa visitante regaló un balón a Nico a falta de dos minutos para el gol y evitar los agobios del descuento.

El guión del enfrentamiento era claro, fácil de pronosticar y así sucedió. El equipo boucense se protegió, un arte que domina con destreza, e intentó salir al contragolpe con balones largos o combinaciones rápidas. Por su parte, la formación canaria tuvo más posesión, pero se ahogó una y otra vez ante la defensa local. El gol de Carnero en la ida ofrecía la posibilidad al Rápido de afrontar este plan de partido y obligaba al Santa Brígida a intentar más, a proponer juego. Sin embargo, la primera mitad vivió una ocasión la Juanma que sacó Fermín, una llegada del Santa Brígida y una profunda siesta hasta llegar al descanso.

Tuvo que apretar el equipo canario en la reanudación y llegaron sus opciones. Una combinación entre Pablo Álvarez y Santi con dos paredes en la área terminó con disparo rechazado. Después Rosmen Quevedo rozó el gol en un centro lateral que tocó ligeramente y despejó Diego. Unos milímetros más y el golpeo podría ser gol.

Atacó y atacó el conjunto canario, el Rápido cambió a los atacantes en busca del tanto de la tranquilidad, que no llegaba. Finalmente, lo hizo Nico cuando sacó de puerta Diego, los centrales y el portero se vieron unos a otros y el delantero aprovechó el regalo. Final.

Rápido de Bouzas:

Diego, Jesús Varela, Coti, Adrián, Vieytes, Yago Pérez, Juanma Torres (Nico, min. 84), Diz, Youssef, Pablo Carnero (Pardavila, min. 71), Tomás (Carlos Pereira, min. 66).

Santa Brígida:

Fermín, Ángel, Adrián, Elvis (Ribalta, min. 81), Matías, Marrero (Juanma Pérez, min. 66), Pablo Álvarez (Pedro Pérez, min. 69), Álex Rivero, Santi, Yared, Rosmén Quevedo.

Gol:

1-0, min. 88: Nico.

Árbitro:

Pablo Javier Hernández. Mostró cartulina amarilla a Jesús Varela, Yago Pérez y Pablo Carnero por el Rápido y a Matías y Santi por el Santa Brígida.

Incidencias:

Partido de vuelta de la segunda y penúltima eliminatoria de promoción de ascenso a Segunda B disputado en el Baltasar Pujales ante, aproximadamente 700 espectadores.