O Matamá ten un arrecendo a equipo grande da categoría. É un recén ascendido pero despois de cinco partidos está na terceira praza a un punto do liderado e onte realizou un deses encontros que asustan. Meteu dez goles ó Tordoia. O equipo coruñés e, probablemente, o peor da categoría, pero a superioridade local foi tan acusada que anotou seis tantos antes do descanso. Unha cifra ó alcance de moi poucos equipos.

A superioridade da formación viguesa foi de tal calibre que no descanso José Manuel Val 'Chicho' sentou ás que probablemente sean as tres mellores futbolistas do seu equipo: Noelia Pereira, Lucía Fernández e Lorena Codesada. O traballo estaba feito e o mércores toca derbi vigués ante o Olivo no Pahíño de Navia.

O primeiro gol chegou con algo de fortuna ó aproveitar Noelia un rexeite da zaga. Puxo a perna e marchou cara dentro. O segundo foi obra de Lucía Fernández, que roubou o esférico, tirou a parede e conectou un puntapé que superou a Marta. A propia centrocampista fixo o terceiro ó culminar unha xogada colectiva de todo o Matamá. A acción comezou nun lado do campo e rematou no costado oposto. O tanto chegou mediada a primeira metade e o Tordoia xa sabía que a tarde no céspede do Penedo da Moo ía ser dura.

Un tras outro, o Matamá pechou a conta en dez goles. A formación coruñesa anotou dous e a local Lucía Becerra fixo tres. Saiu ó terreo de xogo no descanso porque parece que a titularidade no ataque vigués está cara.

Atlántida de Matamá AIG:

Ani (Kily, min. 46), Carla Otero, Noelia Lorenzo, Graza Laranxeiro, Laura Vázquez, Lara Martínez, Lucía Fernández (Ana Ruzo, min. 46), Lorena Codesada (Laura Paz 'Puyi', min. 46), Paula Alonso, Sara Debén, Noelia Pereira (Lucía Becerra, min. 46).

Tordoia:

Marta Brea, Ana Domínguez (Miriam, min. 54), Andrea Costa, Carla Varela, Irene López (Raquel Domínguez, min. 26), Laura García, Leticia, María Ferreira (Rebeca, min. 46), Miriam Fraga (Laura García, min. 46), Paula, Raquel, Selenia.

Goles:

1-0, min. 10: Noelia Pereira; 2-0, min. 19: Lucía Fernández; 3-0, min. 22: Lucía Fernández; 4-0, min. 27: Lorena; 5-0, min. 31: Sara Debén; 6-0, min. 40: Paula; 7-0, min. 51: Sara Debén; 8-0, min. 66: Lucía Becerra; 8-1, min. 73: Cintia; 8-2, min. 75: Rebeca; 9-2, min. 81: Lucía Becerra; 10-2, min. 85: Lucía Becerra.

Árbitro:

Uxío Caamaño Vázquez. Amosou cartón amarelo a Graza Laranxeiro.

Incidencias:

Campo de Penedo da Moo. Quinta xornada de Segunda División.