Punto de apoyo, punto de ruptura

Ejercen de estrellas, cada uno a su manera –tan distinta–, cada uno con su cuerpo –tan distintos–, cada uno con su compromiso con su club –tan distintos–. Se llevó el gato al agua Poga, pero Aspas peleó. Y peleará en Old Trafford.

La cuestión es si la fría profesionalidad puede vencer al caliente sentimiento. Si los millones son más férreos que los símbolos. Si los sueños colectivos personalizados en un solo sujeto vencen a las obligaciones. Si Iago Aspas es más determinante que Paul Pogba.

Iago llegaba al partido con todo el celtismo detrás. Sabiéndose necesario para hacer factible lo difícil. Consciente de que la historia lo recordará ya como un salvador pero queriendo unir un triunfo más para acercar ese ansiado grial del primer título. Pogba arrastra consigo todos los millones que costó como si no costasen. Cuerpo tiene de sobra. El United necesitaba de su recuperación física para intimidar y colaborar en acercar al equipo a la consecución de un título.

Ambos ejercen de estrellas en sus respectivas constelaciones. Anoche en Balaídos rivalizaban en brillo.

Aspas comenzó el partido atareado. Con muchos ojos puestos en tapar la banda cumpliendo con esa apuesta táctica de Berizzo que lo obliga a un gran despliegue físico. Muy vigilado, sí quiso dejar muestras de carácter como algún que otro caño en campo propio.

Por su parte, Pogba ejercía de mástil grácil y rígido. Una mezcla casi perfecta de agilidad y consistencia. Haciendo sufrir horrores a Radoja en el cuerpo a cuerpo y sacando a relucir su zancada para romper líneas y su capacidad de pase para dejar a sus compañeros en beneficiosas situaciones.

Fue madurando el partido y Aspas se fue probando sin lograr alcanzar ese desequilibrio que de él se espera. Mientras, Pogba parecía desconectarse por momentos en tareas ofensivas, pero prestaba su cuerpo para destruir y acallar los intentos celestes, sobre todo cuando el marcador le sonrió. Sostuvo a su equipo mientras Aspas no pudo elevar al suyo.

Tucu y Fellaini o cómo romper las cuerdas del cuadrilátero

Por qué reducir la pelea a un cuadrilátero, se preguntaron ayer Tucu Hernández y Marouane Fellaini, cuando la puedes llevar a donde quieras. Por qué ceder el fútbol a los estilistas puros cuando se puede disfrutar de un duelo físico de primer orden y luego rematarlo con el balón en los pies. Qué tiene de malo pelear con todo por lo que quieres conseguir. Y los dos se respondieron lo mismo. Y los dos mantuvieron una pelea de intensidad casi desmedida.

Cada balón aéreo buscando al espigado centrocampista del United, que fueron muchísimos, se convertía en un salto entre dos. Las segundas jugadas que el equipo de Mourinho crea a partir de las prolongaciones de este futbolista fetiche para el técnico portugués amenazaban con servir de cauce a las ansias ofensivas célticas. Pero allí apareció el Tucu para plantar cara. Y la plantó.

El reparto de golpes en un contacto físico constante era, para ambos futbolistas, una forma de vida más que un recurso. Sin violencia desmedida pero con entrega extrema. Con Tucu tratando de anticiparse a los balones que buscaban a su marca y Fellaini intentando bajar alguno con limpieza. Tarea esforzada que rara vez logró. En éstas estaban cuando la primera batalla cayó del lado del céltico al ser el británico el primero en ver una cartulina amarilla.

La pareja ya no se separaría. Con Fellaini conociendo a Tucu y su capacidad para ir al choque con clarividencia y contundencia, de usar el cuerpo como arma y recurso futbolístico perfectamente plausible. Ganó el céltico, aunque el marcador no lo refleje.n