Problemas para el Octavio

La decimocuarta jornada de Liga en Primera Nacional dejó mal sabor de boca a la mayor parte de los equipos del área de Vigo y especialmente al Academia Octavio, que sufrió una contundente derrota en la pista de la SAR Plastic Omnium (34-16). El equipo vigués sólo pudo desplazar a once jugadores a Redondela, entre los que no figuraba el goleador Strahinja Simic, y no pudo hacer nada frente a una SAR que lo ha superado en la clasificación para colocarse undécimo con 10 puntos. El Octavio, ahora decimotercero con 9 puntos, perderá también su próximo encuentro, contra el Luceros, si no paga antes del 10 de enero los 3.132 euros que adeuda por tasas arbitrales, según anunció la Federación Española, que en caso de que el club de Vigo no abone esa deuda dará la victoria a los cangueses por 0-10.

Tampoco le fue bien la jornada al Seis do Nadal, aunque en su caso la derrota era más previsible, ya que cayó en su cancha ante el Calvo Xiria (23-28), líder del grupo y que ha ganado todos los encuentros que ha disputado hasta el momento. El conjunto de Coia, décimo con 10 puntos, plantó cara ante un rival que acabó imponiendo la superioridad de su plantilla.

Otro equipo que ha vivido días mejores es el Acanor Atlético Novás, que salió derrotado de su visita al Servi-Auto Bueu (27-24). El cambio de entrenador no ha surtido efecto hasta ahora en el cuadro de O Rosal, que ha perdido los dos partidos que ha disputado con Ismael Martínez en el banquillo y ha bajado al quinto puesto de la clasificación.

Por su parte, el Vilatrade Lavadores perdió una buena oportunidad de salir de la última posición de la tabla al caer en casa ante el Calmear Rasoeiro (32-34), un rival directo en la lucha por eludir el descenso.

El Granitos Ibéricos sigue penúltimo tras perder en A Coruña ante el OAR (33-28) y el Porriño se colocar en la tercera plaza con su triunfo ante el Chapela (23-24). n