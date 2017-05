El PP propone que el Celta dirija la reforma

La portavoz popular considera que ésa es la forma de "garantizar" la continuidad en Vigo del club vigués, cuyo presidente, Carlos Mouriño, ha anunciado la decisión "irreversible" de construir un estadio y una ciudad deportiva fuera de la ciudad.

"Queremos que el estadio del Celta se quede en Vigo y que Balaídos siga siendo su casa durante muchos años", aseguró Elena Muñoz, cuya propuesta consiste en que el Celta asuma desde ahora el 100% del coste de la reforma, pasando a tener el control de la remodelación hasta su finalización y a cambio de una concesión administrativa a largo plazo que le permita explotar los bajos comerciales del estadio.

"Entendemos que es la forma de garantizar que el Celta se pueda quedar en Vigo y en Balaídos", indicó la portavoz popular, que pidió que deje de gastarse dinero público "sin ton ni son" en la reforma del estadio. "Tenemos la obligación, ante el silencio del alcalde, de poner una propuesta encima de la mesa. El alcalde está empeñado en impulsar una reforma que el inquilino del estadio ha dejado muy claro que no sirve", apuntó.

Por otro lado, el concejal popular Miguel Fidalgo aseguró que las reformas que se están acometiendo en Balaídos "no son las que el Celta necesita" y denunció incluso amenazas de corte de luz. "Hemos llegado al punto de que existen amenazas de corte de luz en el estadio desde hace un año porque el ayuntamiento no está pagando las facturas", afirmó Fidalgo.

El Concello, por su parte, mantendrá su silencio hasta que acabe la temporada del Celta.n