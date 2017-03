A posta en valor do deporte feminino

Ó acto acudieron deportistas en representación de clubes de diversas modalidades deportivas como patinaxe, baloncesto, balonmán ou fútbol. Ademais do alcalde, no acto tamén estivo presente o concelleiro de Deportes da cidade, Manel Fernández.

Abel Caballero expuso que o goberno de Vigo ten axudas ó deporte nas que se inclúe o deporte feminino e, desde o ano pasado, existe un apoio espécifico á promoción da igualdade, unhas axudas "adicionais", que poden chegar á cifra de 130.000 euros. O mandatario vigués precisou que "cada vez máis mulleres se incorporan ó deporte, cada vez temos máis presenza feminina, e queremos continuar na promoción e na acción de igualdade a través do deporte".

Na actualidade o deporte feminino vigués está representado por equipos como o Celta Bosco de baloncesto feminino na Liga Feminina 2, mentres que o Xuvenil de Teis ocupa a mesma división en voleibol; o Seis de Nadal e o Carballal, en balonmán e o Olivo, Sárdoma e Matamá, en fútbol. Os clubes de patinaxe ou o Atletismo Feminino Celta tamén son entidades de gran nivel deportivo.n