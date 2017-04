Non foi o ano máis numeroso nin o máis rápido, tampouco foi o récord da proba nin a de plusmarcas de vitorias, pero será unha Vig-Bay para o recordo, especialmente para os populares porque viviron unha desas probas que aparecen nos soños con tempo perfecto para gozar e correr rápido. Tamén quedará como o ano de Portugal, con dobre vitoria de atletas procedentes do sur do río Miño. Nuno Costa gañou entre os homes e Clarisse Pinho Cruz na categoría feminina. Iso si, ambos compiten con entidades de Galicia. Costa faino co Sampaio da Estrada e Cruz co Comesaña Sporting Club, de Vigo. Colores locais no máis alto do podio.

Na categoría masculina, o gañador preparou un auténtico caldo luso durante toda a proba. Dominou o ritmo e os tempos con autoridade notable. De feito, foi o que acelerou e parou a proba durante case todo o traxecto. Porque no inicio existiu un aviso de alzamento contra a orde establecida nos últimos anos. Akka Essaadaoui saíu como un foguete pola Avenida de Samil para afrontar con renda a zona de Coruxo. O empuxe inicial durou o que tardou o propio Costa en situarse en cabeza do grupo con Lolo Penas, gañador en 2016, á súa beira. O intento rematou xusto antes da subida entre o porto de Canido e a estrada a Baiona. Resolta a escapada, o ritmo baixou o que permitiu entrar no grupo a Iván Roade e Daniel Bargiela, do Bikila. Foron os últimos en entrar no grupo dianteiro no que estaban Rubén Diz e o triatleta Pablo Dapena, como nomes coñecidos. Jorge Crespo e Adrián García poñían os rostros menos habituais.

O grupo mantívose inmutable ata chegar a Praia América. Sen cambios de ritmo, pero si algúns de posición. Xusto ó chegar á beira da praia e tomar dirección norte -co vento batendo na cara e unha pequena subida- foi o momento escollido por Nuno Costa para comezar a correr. O primeiro tirón reduciu o grupo a tres co portugués, Lolo Penas e Rubén Diz. Pablo Dapena escolleu seguir a Akka e equivocouse porque este non tiña o día. Perdeu uns metros que o apartaron dun mellor posto.

Pola zona de monte Lourido, entre lastras, tobogáns e sombra, Nuno Costa mantivo un bo ritmo e irregular. Nalgunhas subidas poñía tensión, despois baixaba, volvía a subir e así ata que sacou de punto a Lolo Penas na ponte da Ramallosa. Xusto no momento ideal porque nos últimos quilómetros o vento pegaba algo máis de cara e evitalo sería de importancia. Xa había gañador e podio porque Rubén Diz, como podía preverse, cedeu ante Penas.

Categoría feminina

A proba entre as mulleres resultou completamente diferente, pero, curiosamente, resultaría máis axustada. Clarisse Pinho Cruz quedou en cabeza no décimo quilómetro mentres Sandra Mosquera e Raquel Suárez -de volta ós seus mellores anos na Vig-Bay-, loitaban pola segunda posición, iso si, coa habitual axuda de lebres.

Mosquera, debutante na proba, mantívose no ritmo e apurou no treito final para facer un segundo posto inesperado e tamén cun pequeno amargor porque cruzou a chegada a catorce segundos da atleta portuguesa. Se chega a soltarse un pouquiño antes, igual sorprendía a do Comesaña.

Isto foi o sucedido entre os atletas que loitaban pola vitoria, detrás deles cruzaron a liña de chegada centos e centos de corredores cada un co seu reto, coa súa historia ou coa simple intención de gozar dunha proba que onte foi de postal. Remataron un total de 4.244 corredores -terceiro maior rexistro da proba- ós que engadir ós 12 do handbike e os 2 do joelette.

As Illas Cíes acompañaron ós atletas dende o inicio ata o final nas rúas de Baiona e a partir da hora e media de proba, a ringleira de corredores era constante. Un continuo transitar de corredores para encher toda a rúa. Cada un coa súa cor e todos co seu propósito. Había esporádicos, habituais das probas populares e os que se reservan para unha ocasión especial.

Sen dúbida a Vig-Bay de onte foino porque é complicado atopar unha competición con tanta beleza ó carón do mar onde o azul da auga e o verde mistúranse en moitos tramos como o de Monte Lourido, un acerto da organización por supoñer toda unha inxección de sombra entre o golpeo do sol e tamén pola variedade de piso e as curvas que ofrece. Engade un punto de diversión.n