O Porriño supera ó Bueu e loitará polo ascenso á segunda categoría

nnn O Construcciones Castro Porriño loitará este ano por ascender a División de Honra Prata tras gañar onte ó Bueu (27-33) na última xornada da liga e finalizar na segunda posición do grupo A, a un punto do Calvo Xiria e con dous de renda sobre o terceiro, o Lalín.

A formación da localidade do río Louro mediuse no partido de onte a un conxunto da zona media da categoría que non tiña nada en xogo e nos primeiros minutos amosouse a diferencia de potencial entre os dous equipos. Ós vinte minutos de enfrontamento, o parcial para o Porriño era de 6-12. Quedaba administrar a renda e evitar un exceso de confianza.

A partir de aí, o Construcciones Castro, con Coque Fontenla e David Escudero como destacados na faceta goleadora, mantivo rendas cómodas aínda que entrou nos últimos dez minutos con tres tantos de vantaxe. Un tempo morto e resolución do encuentro.

Coa segunda praza, o Porriño xogará a promoción de ascenso do 19 ó 21 deste mes de maio. Agora terá dúas semanas para coñecer a sede e os rivais.

Na terceira posición quedou un Lalín que pechou a tempada en Vigo cun inesperado empate ante o Seis de Nadal (26-26) no pavillón de Coia. O equipo da comarca do Deza precisaba gañar e un tropezo do Porriño, pero non sucedeu ningunha das dúas cousas. Pola súa banda, a formación de Coia foi décimo terceira nunha tempada na que descendeu o Octavio e o Granitos Ibéricos Carballal.n