El Porriño se juega la fase de ascenso en la cancha del Bueu

El Construcciones Castro Porriño afronta hoy en la pista del Servi-Auto Atlético Bueu (19:00) la última jornada de la liga regular dependiendo de sí mismo para clasificarse para la fase de ascenso a División Plata, un objetivo que conseguirá si gana, al margen de lo que hagan sus rivales directos.

Segundo en la tabla –se clasifican los dos primeros–, el equipo porriñés tiene un punto de ventaja sobre el Lalín, que juega en Coia contra el Seis do Nadal (19:00), y está también a un punto del líder, el Calvo Xiria, que se desplaza a la pista del Lavadores (19:00). De esta manera, podría ser campeón, terminar en el segundo puesto actual o incluso quedarse fuera de la fase de ascenso.

Su entrenador, Miguel Sánchez, tiene toda la plantilla a su disposición a excepción de Pablo Sánchez, que será duda hasta última hora debido a un problema familiar.

"Creo que tenemos un sesenta por ciento de probabilidades de clasificarnos. Con todo el respeto al Bueu, nosotros sabemos lo que nos jugamos y tenemos que salir a por todas para ser merecedores del objetivo", afirma el técnico del Porriño, que sobre su rival de esta tarde asegura que "lo que más me preocupa es su contraataque y las pérdidas de balón que podamos tener, además de su juego dinámico en primera línea y su juego con el pivote. Tenemos que intentar romper el partido cuanto antes y no llegar al final con el marcador apretado para no pasar situaciones de nerviosismo y poder disfrutar".