El Porriño arrolla al Elche

El Godoy Maceira Porriño arrolló ayer al Elche Mustang en su primer partido oficial del año en casa. Después de un primer tiempo igualado en el que las alicantinas llegaron a estar en varias ocasiones por delante en el marcador, el equipo de Abel Estévez aceleró en la segunda parte para imponerse con claridad en un partido en el que destacó la aportación en ataque de Sara Gil (8 goles) y Carla Rivas (7).

El Elche, equipo de la zona baja de la tabla en la División de Honor, hizo sufrir al Porriño en el primer tiempo. El partido no comenzó bien, con una exclusión de Sarai Samartín en el primer minuto y el Elche aprovechando su superioridad para ponerse 0-2. El Godoy Maceira no tardó en empatar, pero no fue capaz de escaparse en el marcador hasta la recta final del primer tiempo.

Las alternativas en el electrónico fueron constantes durante los primeros veinte minutos, con rentas para uno y otro conjunto que nunca fueron superiores a los dos goles. Cuando los conseguía el Porriño (7-5), empataba el Elche (7-7); cuando el Elche se iba (8-10), el Godoy Maceira reaccionaba (10-10). Así fue hasta la recta final del primer tiempo, cuando las pupilas de Abel Estévez lograron un parcial de 6-1 que les permitió adquirir una ventaja de tres tantos con la que se fueron al intermedio (14-11).

Tras la reanudación, el Elche Mustang resistió durante unos minutos metido en el partido, aunque la ventaja seguía siendo de las locales (18-15, min. 37). Sin embargo, un nuevo parcial de 6-1 para el Porriño (24-16, min. 44) dejó el encuentro visto para sentencia y hundió definitivamente a las ilicitanas, que se dejaron ir en los últimos minutos para acabar perdiendo por un contundente 35-21.

Con este resultado, el Godoy Maceira iguala en la clasificación al Zuazo, cuarto y que ayer no pudo con el intratable líder Bera Bera (21-24), que cuenta todos sus partidos por victorias.

Godoy Maceira Porriño:

Irene Sánchez, Itzel Aguirre, Cecilia Cacheda (3), Bárbara Cerqueira (1), Andrea Dapena (4), Alba Dapena (1), Sara Gil (8), Gemma Martínez, Lorena Pérez (2), Carla Rivas (7), Sarai Samartín (3), Susi Sánchez, Selene Sifuentes, Sandra López (5), Nuria Martínez (1).

Elche Mustang:

Miriam Sempere, Carolina Carvajal (2), Raquel Castell, María Ferreira, María Flores (1), Laura Hernández (9), Oriana Salcedo (6), Llanos Trigueros, Andrea Bermejo, Patricia Méndez (1), Irene Ramón (1), Andrea Sáez (1).

Parciales:

2-3, 5-4, 7-7, 8-9, 12-10, 14-11 (descanso), 17-14, 20-15, 24-16, 27-18, 30-20, 35-21.

Árbitros:

Ballano y Rodríguez. Exclueyeron a Bárbara Cerqueira, Sarai Samartín (2), María Flores y Oriana Salcedo.