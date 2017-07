El Porriño apuesta por gente de casa en Primera Nacional

nnnEl equipo sénior masculino del Balonmano Porriño apostará la próxima temporada por un proyecto con gente de casa, después de que la pasada temporada el patrocinio de Construcciones Castro le permitiese pelear por el ascenso a División de Honor Plata. Ahora, los objetivos serán más modestos en un diseño de plantilla en el que se primará a la gente de la localidad del Louro, volviendo a la idea de campañas anteriores.

La plantilla la conformarán Samuel, Borja y Álex –sube del juvenil– en portería; Moreiras, Sergio y Fermín –del juvenil– en los extremos; Álex Pereiro, Gabriel, Fandiño y Martín –del juvenil– en la primera línea; y Pablo, Adrián, Iván e Íñigo –del juvenil– en el pivote. A ellos se sumarán cuatro incorporaciones de jugadores que ya han pasado por el club. No estarán Coque Fontenla, David Escudero o Adrián Boullosa, que han acompañado a la firma Construcciones Castro al Academia Octavio. En el banquillo, Alexander Colic sustituye a Miguel Sánchez.

Los equipos del grupo gallego de Primera Nacional siguen diseñando sus plantillas. Ayer mismo, el Acanor Novás anunciaba que el ex del Octavio Rubén Figueirido no jugará la próxima campaña en sus filas, pese a que el contrato incluía dicha temporada.

En cuando al equipo sénior femenino del Balonmano Porriño, el club confía en anunciar en breve más renovaciones y el segundo de sus fichajes para el próximo curso, que será una primera línea. Además, busca otrajugadora de dicha posición para cubrir la inesperada salida de Carla Rivas.n