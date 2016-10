El Porriño, a por el liderato

El Godoy Maceira Porriño quiere, desde el esfuerzo, acostumbrarse a lo bueno. En este arranque de temporada, se mantiene por méritos propios entre lo más granado de la División de Honor y aspira a mantener esa condición de invicto esta tarde en la visita al municipal porriñés del Alcobendas. El choque liguero se adelanta debido a los compromisos europeos de un conjunto madrileño que acaba de cerrar el fichaje de Mari Sánchez, procedente del Cleba León, aunque tal vez no debute todavía con su nuevo equipo.

Abel Estévez, técnico del Porriño, y sus jugadoras quieren que su afición pueda disfrutar hoy de otra victoria. Para lograrla, de nuevo tendrán que superar la ausencia de la extremo Lorena Pérez, lesionada, y no se ha conseguido recabar todos los permisos para del debut de la mexicana Itzel Aguirre, que tendrá que esperar al menos una semana más.

Sí cuenta con unos cuantos entrenamientos con el grupo más la otra internacional mexicana recién llegada a Porriño, Selene Sifuentes, que se estrenará en el municipal porriñés ante un rival de entidad como el Alcobendas. Cierto es que el conjunto madrileño no ha tenido el mejor de los arranques en la competición liguera y viene de encadenar dos jornadas sin ganar, tras empatar en León con el Cleba y caer de manera escandalosa en el marcador ante el Mecalia Atlético Guardés (17-31).

El partido podría resultar histórico, ya que de puntuar, el Porriño se situaría como líder de la División de Honor al menos de manera provisional, a la espera de que el fin de semana se complete el resto de la jornada. Un bonito premio que pueden alcanzar las porriñesas junto a su afición merced al ilusionante arranque de temporada que están viviendo y que el Alcobendas tratará de estropear.n