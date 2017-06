Pombo, Krook, Casares y Milosevic, bajas del Cangas

El Frigoríficos del Morrazo acelera esta semana la confección de su plantilla mientras espera la decisión de Víctor García 'Pillo' sobre su continuidad al frente de la entidad canguesa. El veredicto del técnico está previsto para la próxima semana y la dirección del club considera que el preparador es su mejor activo. Su marcha sería un serio contratiempo.

Hasta el momento, la entidad concretó la llegada del central David Chapela y ya confirmó la salida de cuatro jugadores. A la marcha ya conocida de Paulo Dacosta se unieron en las últimas horas las previstas de Alberto Casares y Milosevic y las imprevistas de Eloy Krook y Álex Pombo.

En el caso del lateral izquierdo Nikola Milosevic, ambas partes rescindieron "de mutuo acuerdo" el contrato con el Frigoríficos hasta junio de 2018, informó el director deportivo del club cangués de balonmano, Óscar Fernández.

"Su rendimiento no fue el esperado y, aunque le quedaba una temporada más con nosotros, las dos partes decidimos que rescindir el contrato era lo mejor", explicó Fernández, quien dijo que busca un sustituto. El jugador llegó a O Gatañal el pasado verano procedente del Borac Banja Luka para ocupar el puesto de Adrián Rosales, quien abandonó el balonmano español para fichar por el Caen Handball de la Segunda División francesa.

Un caso similar al del serbio es el del central Alberto Casares, al que el club no ofreció la renovación. Una situación que obligará al Frigoríficos a moverse en el mercado porque a esta ausencia es necesario añadir la del también central David García, líder del ataque cangués en los últimos años y que marchó al balonmano francés.

El lateral Eloy Krook y el extremo Alejandro Pombo rechazaron la oferta de renovación que les presentó el Frigoríficos del Morrazo.

Krook, uno de los especialistas defensivos del equipo que dirige Víctor García 'Pillo', vistió durante seis campañas la camiseta del Frigoríficos, al que llegó procedente de la Sar de Primera Estatal. El jugador dispone de ofertas de Asobal.

Pombo llegó hace dos veranos a O Gatañal desde el Balonmano Pontevedra como una apuesta de futuro del club. No obstante, una grave lesión de rodilla le mantuvo inactivo cerca de un año y su papel en el equipo ha sido testimonial. Esta temporada marcó 27 goles en 22 encuentros de Liga. En este caso, todo indica que recalará en el Cisne de División de Honor Plata en busca de minutos.

Durante los próximos días, el club cangués espera cerrar la continuidad del resto de integrantes de la plantilla que finalizan contrato como los veteranos Suso Soliño y Alen Muratovic. Mientras tanto, la entidad espera la decisión del entrenador Víctor García 'Pillo', que está de vacaciones.n