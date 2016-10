Planas dice que "no hay nada nuevo" sobre la renovación de su contrato

"Independientemente de que haya propuesta de renovación o no, yo seguiré trabajando igual. Voy a luchar por tener el máximo de minutos y si al final llega esa oferta de renovación pues mucho mejor", comentó en una conferencia de prensa el futbolista catalán, quien afirmó "no saber" si la probable compra del club por un grupo empresarial chino le puede perjudicar.

"No sé en qué puede afectar eso a las renovación. A mí me gustaría seguir aquí porque desde el primer día que llegué me siento muy cómodo con todo el mundo, cuerpo técnico, compañeros y personal del club", subrayó.

Tras permanecer alrededor de un mes de baja debido a una rotura fibrilar en el recto anterior de su muslo izquierdo, Planas podría volver a una convocatoria del entrenador Eduardo "Toto" Berizzo en el partido de este domingo contra el Villarreal en El Madrigal.

"Llevo una semana entrenando con normalidad con el grupo, ayer tuve la última prueba y todo salió bien, así que ya estoy a plena disposición del entrenador", comentó el defensa, quien, no obstante, es consciente de que ahora mismo es "complicado" entrar en el equipo.

El entrenador "está rotando mucho y hay muchos minutos", dijo el futbolista, y añadió que "hay que estar a tope para cuando llegué la oportunidad".

En su opinión, el próximo fin de semana se enfrente a un partido "difícil" ante el conjunto castellonense, ya que "es un equipo que hace buen fútbol, con un estilo parecido al nuestro de querer elaborar y de presionar mucho. Será un partido competido y muy bonito, seguro", concluyó Planas.