La peor racha desde la llegada del Toto

nnn El Celta está a punto de culminar una temporada histórica en la que se quedó muy cerca de dos finales, la de la Copa del Rey y la de la Liga Europa, y que será recordada porque el conjunto celeste superó por primera vez en su casi centenaria existencia la barrera de los cuartos de final de la segunda competición continental. Sin embargo, el equipo vigués no acaba la campaña de la mejor manera. No en vano, acumula ya nueve partidos seguidos sin perder, la peor racha desde la llegada de Eduardo Berizzo al banquillo celeste, hace prácticamente tres años.

Hasta ahora, la peor racha con Berizzo como entrenador era de seis encuentros sin conocer la victoria. Fue en su primera campaña como técnico celeste, la 2014/2015, y a punto estuvo de costarle su puesto. El Celta enlazó diez jornadas de Liga sin ganar con un balance de dos empates y ocho derrotas. En medio de esa pésima racha en el campeonato, el conjunto vigués ganó un partido ante Las Palmas (3-1) en Copa. Por ese triunfo, el número de encuentros sin ganar no pasó de seis: cinco en Liga (empate ante el Granada y derrotas contra Rayo, Eibar, Real Madrid y Málaga) y uno en Copa, el choque de ida ante la UD Las Palmas (2-1) para después remontar en Balaídos.

En la temporada 2015/2016, en la que Berizzo consiguió devolver al Celta a Europa tras una década de ausencia, la peor racha fue de cinco partidos sin ganar entre Liga y Copa. Tres de esos encuentros fueron ante el Sevilla y los otros dos, ante Las Palmas y Barcelona.

Ahora, el Celta suma ya nueve partidos sin vencer entre Liga y Liga Europa con Genk, Betis, Sevilla, Athletic, Manchester United (2), Málaga, Alavés y Real Madrid como contrincantes.n