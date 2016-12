Paula Alonso lidera a goleada do Matamá

Durante o primeiro tempo a formación viguesa soamente marcou un gol, que levou a sinatura de Carolina a dous minutos do descanso. Foi tras o intermedio cando o equipo de José Ramón Val 'Chicho' rachou o partido. Noelia Pereira, en dúas ocasións, e Paula Alonso anotaron tres goles en dez minutos para resolver o partido.

Comezou o carrusel de cambios e continuaron os goles, unha circunstancia que aproveitou Paula Alonso para asinar un 'hat-trick'. Tamén marcou Lucía Fernández.

Atlético Arousana:

Adriana, Arufe, Irene Galbán (Laura Gómez, min. 77), Carolina Baños, Zaira, Santoro, Laura Rodríguez, Sara González (Adela, min. 29), Falcón, Campaña (Ana Fuentes, min. 46), Nerea (Antía González, min. 46).

Atlántida de Matamá:

Kily, Carla Otero, Graza (Eva Láuzara, min. 63), Laura Vázquez (Ana Ruzo, min. 55), Sara Debén, Lara Martínez, Lucía Fernández, Lorena Codesada (Sara Paz 'Pipa', min. 55), Carolina, Paula Alonso, Noelia Pereira (Laura Paz 'Puyi', min. 63).

Goles:

0-1, min. 10: Carolina; 0-2, min. 50: Noelia Pereira; 0-3, min. 52: Paula Alonso; 0-4, min. 54: Noelia Pereira; 1-4, min. 61: Carla Falcón; 1-5, min. 67: Lucía Fernández; 1-6, min. 82: Paula Alonso; 1-7, min. 89: Paula Alonso.

Árbitro:

Vanesa Abadín, auxiliada por Uxía Boimorto e Irene Outeda. Amosou cartón amarelo a Paula Alonso, do Matamá. Sen amonestacións no equipo local do Arousana.

Incidencias:

Décimo segunda xornada na Segunda División feminina.