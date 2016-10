Un paseo por las nubes

El Celta Zorka consiguió ayer en el pabellón de Navia la primera victoria de la temporada tras arrollar al Universidad de Oviedo en un partido que no tuvo demasiada historia por la manifiesta superioridad del equipo vigués.

Con entrenador nuevo tras destituir a Alberto Fernández Hevia tres semanas antes del comienzo del curso y muchos problemas para confeccionar la plantilla, el equipo asturiano llegó a Vigo con sólo siete jugadoras y demostró que este curso le será muy difícil mantener la categoría.

El encuentro se resolvió ya en el primer cuarto, que terminó con 30-5 en el marcador, y a partir ahí paso a ser un entrenamiento para el cuadro de Cristina Cantero, que hizo debutar a la júnior Carla García y dio muchos minutos a las otras dos jugadoras del filial, Berta Carrera y Raquel Carrera. Ylenia Manzanares, con un triple doble de 10 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias (38 de valoración) fue la más destacada de un equipo celeste en el que sobresalió también Kristina Arsenic (16 puntos y 12 rebotes). Hasta cinco jugadoras célticas anotaron diez o más tantos y ninguna de las once que jugaron ayer se marchó sin anotar.

El Celta salió en tromba. Ganó el salto inicial y culminó su primer ataque con un triple de Cristina Loureiro. Anne Senosiain abortó la primera ofensiva visitante con un robo en medio de la pista y sirvió para la canasta de Ylenia Manzanares. Y a continuación Cecilia Okoye puso un 7-0 en el marcador que hizo que el entrenador visitante, Enrique Urrutia, pidiera un tiempo muerto cuando se llevaba jugado solamente un minuto y 14 segundos de partido.

La parada no sirvió de nada porque, aunque el Universidad de Oviedo consiguió sumar su primer punto con un tiro libre de Andrea Sierra, el Celta Zorka siguió machacando el aro rival con lanzamientos exteriores de Senosiain y con canastas en la pintura de Cristina Loureiro, Manzanares y Cecilia Okoye. En el minuto 5, el marcador ya reflejaba un significativo 15-3 y a partir de ahí la diferencia no dejó de crecer.

Dueño y señor del rebote, el equipo celeste no dio opciones a un Universidad de Oviedo que se veía incapaz de superar la defensa local y que en muchos ataques ni siquiera lograba lanzar a canasta. Con 26-5 en el electrónico, Cristina Cantero puso sobre la pista la segunda línea, incluida la júnior Berta Carrera, a la que luego se sumó la cadete Raquel Carrera.

El partido quedó resuelto en el primer acto, que terminó con una canasta de Laura Alonso y 30-5 para el conjunto celeste.

La producción viguesa bajó algunos enteros en el comienzo del segundo periodo, con un quinteto formado por Berta Carrera, Candela Hermida, Daisy Alaeze, Laura Alonso y Raquel Carrera, pero la distancia seguía creciendo. Cierta relajación local permitió al Universidad de Oviedo alcanzar los 10 puntos en el minuto 17, pero para entonces el Celta ya sumaba 40 y al descanso se llegó con 46-14 y unas estadísticas sintomáticas: 31 rebotes de las viguesas por los 16 de las asturianas, 71 de valoración frente a uno, 61,2 por ciento de acierto en tiros de dos puntos por un 19,2 por ciento visitante. Diferencias siderales que dejaron el encuentro más que sentenciado. La comodidad del partido propició también el debut con el primer equipo de otra júnior, Carla García, que sustituyó en la convocatoria a la lesionada Nerea Arambarri.

El tercer cuarto empezó como el primero. A poco que pisara un poco el acelerador, el Celta Zorka demostraba su absoluta superioridad sobre el conjunto asturiano. En apenas tres minutos alcanzó una ventaja de 40 puntos (56-16) con canastas de Laura Alonso y Kristina Arsenic, lo que llevó a Enrique Urrutia a solicitar su segundo tiempo muerto.

Las viguesas se tomaron el resto del encuentro como un entrenamiento de calidad. Sólo bajaron la intensidad en algunos momentos, probaron sistemas y Cristina Cantero repartió minutos entre todas sus jugadoras. Así, se llegó al final del tercer cuarto con casi 50 puntos de renta local (72-23), cifra que superó Daisy Alaeze nada más empezar un último cuarto en el que las viguesas volvieron a alternar momentos intensos con otros de profunda relajación y dejaron algunas acciones vistosas.

Sólo quedaba por ver si las viguesas serían capaces de llegar por primera vez a los cien puntos en un solo partido y casi lo logran: aunque Carla García tuvo un último triple, finalmente se quedaron a dos (98-29).

De esta manera, el Celta Zorka sumó el primer triunfo de la campaña, una dosis de confianza para los próximo encuentros, en los que las viguesas deberán enfrentarse a rivales menos bisoños que el ovetense, colista de la Liga y firme candidato al descenso.

Celta Zorka (30+16+26+26):

Anne Senosiain (12), Cristina Loureiro (12), Ylenia Manzanares (10), Cecilia Okoye (7), Kristina Arsenic (16) –quinteto inicial–, Laura Alonso (15), Berta Carrera (2), Raquel Carrera (9), Candela Hermida (3), Daisy Alaeze (9) y Carla García (3).

Universidad de Oviedo (5+9+9+6):

Andrea Sierra (5), Laura Barcina (2), Raquel Navarro (11), Rosa Garrido, Sandra Molero (7) –quinteto inicial–, Miren Carnicero (4) y Carmen Díaz.

Árbitros:

Pazos y Martín. Sin eliminadas.

Incidencias:

Partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Femenina 2 (Grupo A), disputado en el pabellón de Navia ante unos 300 espectadores.