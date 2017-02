"Es uno de los partidos más importantes de la historia"

El entrenador del Celta, Eduardo Berizzo, aseguró ayer en Járkov que el planteamiento de su equipo ante el Shakhtar será ofensivo, pero destacó la necesidad de mantener el equilibrio que evite goles como el de la semana pasada en Balaídos. "Nuestro plan de partido es presionar muy arriba e intentar que el Shakhtar no juegue, porque lo hace muy bien. Cuando consigamos la pelota, trataremos de llegar con toda la gente posible en ataque, equilibrados, sin hacer nada que no hayamos hecho nunca. Tenemos que imaginar un partido equilibrado y de ataque, porque generalmente siempre atacamos. Será un reto quitarles el balón y atacarles con la mayor cantidad de futbolistas posible", apuntó el técnico celeste en la rueda de prensa previa al encuentro de esta noche en el OSK Metalist.

El Celta se juega su futuro en Europa y para ello apostará por la misma filosofía que le ha llevado a las competiciones continentales. "Jugaremos como siempre lo hacemos. Somos un equipo ofensivo, con un deseo de ataque constante, y el partido nos va a obligar a un nuevo ejercicio defensivo, como en Balaídos, sujetando a toda su gente de ataque y lastimando con el balón. Jugaremos con tres atacantes imaginando a nuestro medio del campo recuperando y lanzándose en ataque", dijo Berizzo, consciente de la importancia de defender bien para atacar mejor: "Debemos ajustar nuestra presión, evitar que jueguen, asociar muy bien a Iago con el resto del ataque y que su libertad de movimiento nos permita atacar mejor. Para eso necesitamos que el sistema defensivo contenga el ataque y atacar el mayor tiempo posible. Imaginamos una sociedad en ataque como la del segundo tiempo, no tanto como la del primero, encontrando un juego de ataque asociado".

Más allá de la preparación del partido en el aspecto táctico, el 'Toto' recalcó la importancia de lo "emocional" en un duelo que calificó de histórico para el Celta. "Creo mucho más en lo emocional, en lo pasional, en la sangre, en el espíritu, en el alma de un equipo que en lo táctico o lo futbolístico. Evidentemente tenemos que jugar bien, pero apoyados en la emoción. Para nosotros éste es uno de los partidos más importantes en la historia del club, de los últimos años. Lo hemos preparado con mucha seriedad y mucha serenidad para mañana lanzar toda nuestra energía en el juego. Hay que jugar muy bien contra un gran rival, pero tenemos un apoyo emocional, un combustible que tiene que ver con la pasión, con el espíritu de equipo, que es nuestra principal fortaleza. Ojalá nos apoyemos en eso y juguemos muy bien al fútbol", deseó el preparador argentino.

Por otro lado, el técnico del Celta fue cuestionado por la prensa local por su pasado en común con Marcelo Bielsa, a cuyas órdenes jugó en el inicio de su carrera y con quien comenzó su carrera en los banquillos, siendo su segundo en la selección de Chile. El 'Toto' recalcó la importancia del técnico argentino en su carrera. "Marcelo Bielsa es una gran referencia para mí. Estoy agradecido de haber sido futbolista primero con él y después compañero de trabajo. Mucho de lo que yo aplico tiene origen en él. Para mí es una gran referencia", concluyó el entrenador celeste.n